Marido de ex-BBB Sol Vega morre de Covid-19 no Interior de São Paulo

O marido da ex-BBB Sol Vega, o empresário Tibério Cavagnini, de 60 anos, faleceu neste sábado (12) em decorrência de complicações da Covid-19, no Interior de São Paulo. Conforme a participante da 4ª edição do reality show, o companheiro não se vacinou contra a doença.

Nas redes sociais, ela relatou, nesta madrugada, que o parceiro não resistiu e morreu às 2h30. "Gente, eu achei que nunca ia chegar esse momento, mas o Tibério faleceu", disse ao mostrar estar em uma funerária.

O empresário estava internado em um leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Itapira. No último sábado (5), ele foi intubado após atingir 80% de comprometimento dos pulmões. Segundo relatou ao portal G1, na segunda-feira (7), o marido precisou passar por uma hemodiálise pelo comprometimento dos rins e por estar "urinando pouco".

O casal estava junto há 16 anos, conforme à publicação. Ele atuava como empresário no interior paulista, era italiano e morava há 20 anos no Brasil. Ele e a ex-BBB tinham uma casa em Itapira, mas se dividiam entre o município e o Rio de Janeiro, onde ela trabalha. Sol estava em solo carioca quando recebeu a ligação do marido em que relatou estar com falta de ar.

Apoio a imunização

Conforme a atriz disse ao G1, o homem não se vacinou contra a Covid-19 por medo de reação. Ela esclareceu que apoia a imunização contra a doença, e tanto ela quanto a mãe receberam doses do fármaco contra o coronavírus. "Sou a favor da vacina, a gente vacina desde criança. Falei para ele que ele precisava ser vacinado, mas ele não quis, eu não posso obrigar", explicou.

Antes da morte, a artista expressara estar apreensiva em relação à saúde do marido, mas esperançosa que ele se recuperaria. "Espero que em breve ele esteja comigo porque eu preciso dele."

