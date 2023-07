Maitê Proença detalha à Justiça quanto tem a receber sobre pensões, diz colunista

Maitê Proença enviou à Justiça de São Paulo uma planilha informando ter direito a receber R$254 mil pelos meses em que as pensões às quais tem direito não foram pagas. As informações são do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

A atriz recebeu, por anos, as pensões por morte deixadas por sua mãe, a professora Margot Proença, e seu pai, o procurador de Justiça Carlos Eduardo Gallo, ambos já falecidos.

A partir de 2010, contudo, Maitê chegou a ter as pensões suspensas pelo governo de São Paulo. O jornal Folha de S. Paulo detalhou, à época, que ela ganhava cerca de R$13 mil mensais. Não à toa, a artista já respondeu várias vezes às críticas públicas por receber uma pensão do governo, paga a filhas solteiras de alguns funcionários públicos.

União estável

Conforme a Folha de São Paulo, o órgão previdenciário do Estado, SPPrev, entendeu que a atriz deveria perder o direito à pensão porque teria uma união estável com o empresário Paulo Marinho. Ou seja, não seria mais filha solteira de funcionário público.

O órgão citou um trecho da biografia de Maitê na qual a artista dizia ter formado "uma família linda" durante mais de uma década em que se relacionou com Marinho. Esta seria uma prova da união estável.

Legenda: Maitê Proença e Paulo Marinho: união estável do casal deve ter colocado fim ao pagamento das pensões à atriz Foto: Divulgação

A defesa da atriz recorreu da suspensão do benefício, alegando que os pais de Maitê pagaram impostos, deduzidos dos vencimentos deles, para que ela recebesse a pensão. Ela, então, conseguiu reverter a determinação do órgão previdenciário na Justiça.

Em 2019, em entrevista ao jornal O Globo, Maitê foi questionada sobre as críticas recebidas por nunca ter se casado oficialmente "para não perder a pensão deixada pelo pai".

"As pessoas falam demais, dizem que meu pai era militar, mas ele nunca foi (era desembargador e foi procurador de Justiça de São Paulo). Aos 20 anos, quando conheci o Paulo [Marinho], não tinha conhecimento do benefício, e tampouco podia imaginar que meu pai fosse se matar anos depois (o pai de Maitê, assim como um de seus dois irmãos, se suicidou)", rebateu.

Na mesma ocasião, afirmou também que nunca formalizou o vínculo porque não acredita "na instituição" casamento. "A minha experiência era de que os casamentos acabam em sofrimento, por isso não me casei", detalhou.

"Mas isso (a pensão) já tramitou em juízo, é um direito adquirido. Porque aquele funcionário público (o pai) pagou impostos durante toda a vida para que a pensão acontecesse. Se não concordam com a lei, que é de 1940 e talvez seja anacrônica, devem mudá-la de agora para a frente. Não podem fazer isso com as pessoas".