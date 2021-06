Mãe de Ludmilla se casa com ex-segurança da cantora no Caribe

A mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira, se casou com Renato Araújo, ex-segurança da cantora, em uma cerimônia para poucos convidados no último sábado (12), em Curação, no Caribe. O casal compartilhou imagens do casamento nas redes sociais.

A cerimônia ocorreu junto a renovação de votos de Ludmilla e Brunna Golçalves, que também aproveitam na ilha paradisíaca.

Nas redes sociais, Silvana compartilhou fotos da cerimônia e fez questão de enfatizar na legenda que está no “melhor momento” de sua vida e não poupou declarações de amor para o marido. “Quero me apaixonar todos os dias por você”, disse Silvana para o marido após a celebração.

Renato também usou as redes sociais para se declarar para a esposa em suas postagens. “Enfim, casados. Te amo, amor meu. Que você continue sendo essa esposa, mulher, amiga, companheira maravilhosa. Sou apaixonado por você”, publicou no instagram.

Veja as fotos: