Lua Blanco afirma que ‘já superou’ não ter sido convidada para casamento de Chay Suede e Laura Neiva

A atriz Lua Blanco revelou em um comentário de um post de Chay Suede que já superou o fato de não ter sido convidada para o casamento do ator com Laura Neiva. Lua e Chay foram colegas de elenco na versão brasileira de "Rebelde".

Tudo começou quando Chay publicou uma foto relembrando uma viagem a Paris com Laura. Lua comentou na publicação e deu detalhes de quando o ator viu a companheira pela primeira vez.

“Eu lembro da primeira vez que entramos naquela boate e você viu a Laura na área VIP, dançando em uma plataforma e me falou: 'eu vou casar com ela’. Parecia ser só coisas que dizemos como 'queria ter telepatia' ou 'queria ter uma máquina do tempo', mas, não, era real. Quando vocês se casaram, depois que superei não ter sido convidada, tive a certeza de que eu posso realizar cada um dos meus sonhos. Viva ao amor de vocês, que realiza sonhos”, escreveu.

Foto: Reprodução/ Instagram

Chay e Laura se casaram em 2019, e são pais de dois filhos, Maria e João.

Lua também repercutiu nas redes sociais, sábado (10), após contar que fez as pazes com Arthur Aguiar, que também participou de “Rebelde" e é seu ex-namorado.