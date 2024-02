Lua Blanco e Arthur Aguiar posam juntos após 11 anos sem se falar e fãs vibram

Lua Blanco publicou uma foto ao lado de Arthur Aguiar, neste sábado (10), e levou os fãs a loucura. Os dois atores fizeram parte do elenco brasileiro da novela Rebelde e chegaram a namorar em 2011.

Na legenda, a atriz disse que os dois estavam há 11 anos sem se falar, mas se reencontram em novembro do ano passado e se acertaram.

“Para quem queria saber sobre LuAr, mando notícias do lado de cá que estamos bem, fizemos as pazes e está tudo certo”, escreveu Lua na legenda.

Nos comentários, Arthur também celebrou retomar a amizade com a ex. “Foi realmente muito especial e importante! Foi bonito ver os dois assumindo cada um as suas responsabilidades, podendo dividir o que magoou cada um e pedir desculpas”.

Os fãs de Rebelde ficaram em êxtase com a interação dos atores, e esperançosos com uma tour de Rebelde. “Lua Blanco e Arthur Aguiar está na mão de vocês trazer Rebelde Brasil de volta”, escreveu uma pessoa no Twitter. “Mano, a Lua Blanco e o Arthur Aguiar do nada? Pelo amor de deus! Eu estou colapsando”, disse outra.