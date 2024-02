Anitta interrompe trio no Carnaval de Salvador após ver confusões: ‘polícia, pega o safado'

A cantora Anitta interrompeu por diversas vezes o desfile que participava no segundo dia do Carnaval no Circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador, nessa sexta-feira (9), após ver algumas confusões no trajeto. No primeiro momento, Anitta parou e disse: "Era roubo ou briga? Alô polícia, aqui no lado esquerdo do trio. Pega o safado". Em seguida, continuou o percurso.

Depois, parou novamente o bloco após ver outra confusão. A cantora chamou a atenção de um folião e pediu para que ele se comportasse. "Estou te vendo, viu? Vamos andar direitinho, meu amorzinho? Se continuar com a marrinha, eu chamo a polícia para te seguir no seu grupinho. Alô polícia, vamos seguir esse rapaz de blusa branca, amarela e azul, que está afim de brigar", repreendeu a artista.

Após as duas interrupções, policiais militares passaram a acompanhar o Bloco da Anitta. Mas, ao final do percurso, outra confusão foi registrada. De novo, a cantora serviu de guia para que os militares capturassem o suspeito.

"De boné preto, lá atrás, batendo em todo mundo. Já tirou o boné, voltou a ir pra trás, está aqui. Tô te seguindo, tá, malandro?", avisou.

Homenagem

No segundo dia no carnaval de Salvador, a cantora Anitta homenageou Iemanjá e em seu escolheu um look com referências à entidade para puxar o trio no circuito Dodô. O tema do look foi divulgado pelo fotógrafo Fred Othero no Instagram.

Mas horas antes, a artista havia dado pistas da escolha, ao lembrar o samba-enredo da escola do Rio de Janeiro, Unidos da Tijuca, que cantou sobre a baía de Todos-os-Santos, reverenciando a Rainha do Mar.