Anitta divulga look inspirado em Iemanjá para Carnaval de Salvador

A cantora Anitta divulgou o look que será utilizado durante o circuito Barra-Ondina do Carnaval de Salvador, na noite desta sexta-feira (9). O figurino homenageia Iemanjá, orixá dos mares e protetora dos pescadores para religiões de matriz africana.

A produção carnavalesca traz detalhes em azul e branco, ressaltando elementos que remetem ao mar, como rede de pesca, conchas e pérolas. A artista destacou que o look é inspirado na escola de samba carioca Unidos da Tijuca, que desfilou no ano passado com um enredo sobre a Baía de Todos os Santos, na Bahia.

“Na avenida, a escola trouxe as histórias, lendas e o cotidiano do povo que vive às margens da segunda maior baía do mundo. As fortíssimas tradições religiosas de matriz africana estão presentes na região”, evidenciou Anitta nas redes sociais.

A cantora participou da abertura do Carnaval de Salvador, no trio elétrico comandado por Ivete Sangalo, na quinta-feira (8). Além da capital baiana, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo também devem receber apresentações da artista.

Neste ano, Anitta está utilizando figurinos temáticos de enredos de escolas de samba tradicionais do Carnaval paulista e carioca. A turnê “Ensaios da Anitta de 2024” rodou o Brasil com shows de pré-Carnaval em 10 cidades, como Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.