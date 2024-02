Zilu confessa ainda ouvir canções de Zezé Di Camargo: ‘Deixo tocar’

Zilu Godói, 65 anos, confessou que ainda escuta as músicas do ex-marido, Zezé Di Camargo e disse que é fã de sertanejo. A influenciadora, que atualmente mora nos Estados Unidos, comentou que não se importa quando começa a tocar em uma festa as canções que o cantor fez em parceria com o irmão, Luciano.

“[Escuto sertanejo] o dia todo. Eu ouço muita música raiz, ouço todos os cantores do Brasil. Tem uma rádio nos Estados Unidos que só toca música sertaneja”, falou Zilu ao canal Gui Artístico Tube, em entrevista resgatada de maio de 2023. A empresária falou que toca Zezé Di Camargo e Luciano na rádio, mas também não se incomoda: “Deixo tocar”.

Como o fim do casamento entre os dois foi dramático, Zilu contou que algumas pessoas têm receio de ouvir as músicas da ex-marido perto dela. “Eu vou para festas dos meus amigos, eles ficam meio desconfiados: ‘Zilu, a gente pode [tocar]?’. Cara, eu também sou fã. Existe um artista que eu respeito, que eu gosto e que eu ouço no meu carro. Eu tenho a coleção”, disse.

A mãe de Wanessa Camargo também falou que sabe separar as coisas e que reconhece o talento artístico de Zezé. “Tem que aplaudir, o cara é um talento, eu amo. E assim, faz parte da minha história, como não vou ouvir?”, disparou.

Zilu e Zezé se casaram em 1982 e se separaram oficialmente em 2014. Da união nasceram três filhos, Wanessa, de 41, Camilla, 38, e Igor, 30.