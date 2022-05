Lady Gaga lança clipe de 'Hold my Hand', tema do novo 'Top Gun'; veja vídeo

A cantora norte-americana, Lady Gaga, lançou o clipe da música 'Hold my Hand', canção composta especialmente para a trilha sonora oficial de 'Top Gun: Maverick'. Com cenas inéditas do longa, a produção ainda conta com a artista vestida em homenagem à sequência do clássico do cinema.

Assista ao clipe de 'Hold my Hand'

Música é 'carta de amor'

Na última terça-feira (3), Lady Gaga revelou que trabalhou por anos para desenvolver o tema para o filme, pois queria que ela fosse uma “carta de amor para o mundo”. O clipe é dirigido por Joseph Kosinski, mesmo responsável pela direção da continuação de 'Top Gun: Ases Indomáveis' — lançado em 1986.

“Quando escrevi a música para ‘Top Gun: Maverick’, nem percebi as múltiplas camadas que abrangem o coração do filme, minha própria psique e a natureza do mundo em que vivemos. Queria transformar o tema em uma canção em que compartilhamos nossa profunda necessidade de sermos compreendidos e tentarmos entender um ao outro – um desejo de estar perto quando nos sentimos tão distantes e uma capacidade de celebrar os heróis da vida”, escreveu a artista nas redes sociais.

Estrelado por Tom Cruise, Top Gun chega aos cinemas no dia 26 de maio, mas estreia antes disso, durante o Festival de Cannes.

Veja o trailer de 'Top Gun: Maverick'

Sinopse de 'Top Gun: Maverick'

A sequência acompanha a história de “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos.

Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte.

Nesta nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.

