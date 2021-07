Juliano Cazarré afirma que será vacinado contra a Covid-19 após rumor de recusa

O ator Juliano Cazarré se posicionou no Instagram, na tarde desta quarta-feira (28), após rumores de que ele teria supostamente se recusado a receber a vacina contra a Covid-19. Escalado para regravar a novela "Pantanal", ele revelou no Instagram que vai ser vacinado nesta quinta-feira (29).

"Há alguns dias fiz uma consulta à produção de 'Pantanal' sobre a situação da vacina, pois adquiri a imunidade ano passado e já li textos falando que a vacina, nesses casos pouco adianta e que uma nova carga viral pode ser prejudicial", escreveu em publicação.

Juliano Cazarré Ator A quantidade de gente que não abre um livro que preste, mas acredita em coluna de fofoca é impressionante. Pobre Brasil

Nas postagens na rede social, o ator explicou que já havia conversado com um médico sobre ter imunidade após a doença. "Ao longo da semana conversei com um médico em quem confio, que me explicou mais sobre a vacina, tirou dúvidas sobre o processo como são feitas e eu já tinha me decidido a tomar, assumindo os mesmos riscos que todos os outros vacinados", acrescentou o artista de 40 anos.

Por fim, o ator declarou que se fosse uma exigência tomar a imunização para gravar a novela, ele receberia a dose. "Deixei bem claro que, se for uma condição da casa para que eu participe de 'Pantanal', que eu tomaria", destacou Juliano Cazarré.

Ofensas nas redes sociais

Por receber mensagens ofensivas, Juliano Cazarré não ficou calado. O ator chamou os críticos de "rebanho de muares" (animais de carga) e disse que já pode ser criticado novamente por sua religião e por ter outra "ideologia".

Juliano Cazarré disse ainda rezar por pessoas que desejam o mal dele e da família. "Peço que rezem uma ave maria por todos aqueles que vieram desejar a minha morte, de meus filhos", finalizou.