Jake Gyllenhaal diz que Tom Holland o ajudou a lidar com a ansiedade nas gravações de Homem-Aranha

Em entrevista ao The Howard Stern Show, um programa de rádio norte-americano, o ator Jake Gyllenhaal revelou recentemente que teve dificuldade para se adaptar ao universo Marvel nas gravações de Homem-Aranha: Longe de Casa (2019). Quem o ajudou a lidar com as crises de ansiedade, segundo o ator, que interpretou o vilão Mysterio no filme, foi Tom Holland, o atual intérprete do heóri para os cinemas.

“Eu estava pirando”, assumiu Gyllenhaal sobre suas crises de ansiedade. “Foi uma cena com Samuel L. Jackson, Tom... vários atores. Eu me lembro de não ser capaz de lembrar minhas falas. E eu fui até o Tom Holland e disse: 'Cara, me ajude'. Ele ficou, tipo: 'Está tudo bem, cara. Apenas relaxe'. Era como se ele fosse eu em muitas situações. E eu, finalmente, consegui. Coloco muita pressão sobre [mim] porque amo esse mundo [da Marvel]”, narrou.

Experiência

Gyllenhaal tem anos de experiência no mercado de teatro e cinematográfico. Já estrelou Donny Darko (2001), O Segredo de BrokeBack Mountain (2005), Amor e Outras Drogas (2010), O Abutre (2014), Animais Noturnos (2016), dentre outras produções famosas. Mesmo assim, ser veterano não isenta nenhum ator de sentir a pressão de uma superprodução, especialmente quando há uma admiração pessoal pela história.

“Foi difícil, cara. Essa atuação foi difícil. Tudo. Esse mundo [da Marvel] é enorme. E eu me juntei a esse mundo no meio dessa corrida; um trem que já estava se movendo. Normalmente, chego bem cedo e consigo descobrir”, disse o ator ao locutor Howard Stern.