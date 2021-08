Ivete Sangalo vira assunto na web ao fazer brincadeira sobre jacaré e vacina no The Masked Singer

A cantora Ivete Sangalo, apresentadora do The Masked Singer Brasil, foi um dos destaques do programa na noite de terça (17). Ao brincar com o personagem jacaré, que esconde um dos convidados famosos da atração, a baiana fez referência entre o animal e a vacina contra a Covid-19.

"Mete medo, mas não tenho medo dele não. No fundo, ele é muito fofuxo. Entrando aqui e mostrando que está vacinado, o jacaré", disse a artista em tom de descontração. Veja:

Não demorou para que os fãs de Ivete captassem a mensagem da cantora. A fala fez alusão à declaração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre virar jacaré com o recebimento do imunizante.

Repercussão nas redes

Nas redes sociais, os internautas comentaram a situação, já que Ivete é definida como "isentona" por não se pronunciar sobre situações envolvendo a política brasileira.

Foto: reprodução/Twitter

"Não, mas agora eu passei mal com a Ivete Sangalo fazendo piada com jacaré a vacina. Quem diria que a isentona ia mandar bem", comentou um dos usuários do Twitter.

Posicionamento

Apesar das críticas na web, Ivete já havia citado a situação da pandemia de Covid-19 no Brasil anteriormente. Em junho, ela lamentou a marca de 500 mil mortos no país por conta da doença.

Foto: reprodução/Instagram

Logo depois, após pedidos dos fãs, ela direcionou as críticas ao governo e às ações tomadas durante os últimos meses para conter a doença.

"Meus 'zamuris', entendo o quão necessário é nesse momento não estabelecer dúvidas sobre o que acredito. Esse governo que aí está não me representa nem mesmo antes da ideia dele existir. E isso vamos resolver quando unirmos forças nas próximas eleições através do poder do voto", escreveu a cantora.