Influenciador Khaby Lame, o mais seguido do TikTok, é detido pela imigração nos Estados Unidos

O influenciador Khabane Lame, o mais seguido do TikTok mais de 160 milhões de seguidores e 2 bilhões de curtidas, foi detido pela imigração nos Estados Unidos nessa sexta-feira (6). Ele teria "excedido o prazo de validade do visto", conforme as autoridades indicaram no sábado (7).

Khaby, como é conhecido nas redes sociais, tem cidadania italiana e é descendente de senegaleses. Segundo a imigração, ele foi liberado no mesmo dia da detenção, após ser permitida sua "saída voluntária".

Detido em aeroporto

O italiano de 25 anos foi detido no Aeroporto Internacional Harry Reid, em Las Vegas, pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA.

Segundo o governo, houve "violação de imigração" no caso do tiktoker. O criador de conteúdo “excedeu os termos do seu visto”, conforme o órgão.

Em seus perfis oficiais, Khaby, que é embaixador da Unicef, não se pronunciou sobre o ocorrido.