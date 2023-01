Influencer Emily Garcia presta queixa contra ex-marido por violência doméstica

A influenciadora digital Emily Garcia denunciou o marido, Babal Guimarães, por violência doméstica nessa segunda-feira (23). Após diversas trocas de acusações no último fim de semana, Emily solicitou ainda uma medida protetiva de urgência contra Babal na Delegacia da Mulher, em Maceió. As informações são do portal g1.

Babal Guimarães é irmão de Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia. Ele afirmou, por meio de nota nas redes sociais, que as acusações são falsas e que tudo será esclarecido na Justiça.

A delegada que atendeu Emily Garcia afirmou que todas as medidas legais foram tomadas e que não vai se pronunciar sobre o caso.

Troca de acusações

Emily e Babal trocaram várias acusações no último fim de semana. No Instagram, Emily publicou prints de mensagens e fotos alegando que o marido a violentava (Veja imagem abaixo). Já Babal se defendeu afirmando que "vive em um relacionamento abusivo" e cansou de ser "humilhado e ameaçado".

Legenda: Emily Garcia relata para tia de Babal Guimarães uma agressão física Foto: Reprodução/Instagram

O casal já trocou farpas na internet outras vezes. Em outubro do ano passado, os influenciadores protagonizaram uma briga por crise de ciúmes na Casa da Barra, em evento promovido por Carlinhos Maia. Dias após, no entanto, eles se reconciliaram.