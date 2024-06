Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (14/6)

É Lua crescente no signo de Virgem. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Os próximos 7 dias serão de muito trabalho, muitas tentativas e uma busca incessante por um aperfeiçoamento. Apenas faça e veja o que funciona. Se errar, tente outra vez. E lembre-se: os detalhes importam muito.

Áries

A Lua crescente vai trazer uma energia extra, ariano(a). Aproveite o final de semana para se cuidar, fazer coisas prazerosas ou encontrar pessoas interessantes para bater um bom papo. Tente se organizar melhor para os próximos dias.

Touro

Seu final de semana será mais leve. A Lua crescente em Virgem pede saídas, paqueras e pequenos prazeres. Tente se divertir e relaxar um pouco, seja

acompanhado ou aproveitando sua própria companhia.

Gêmeos

A Lua crescente em Virgem te convida a movimentar sua rotina. Lembre-se que mudanças acabam trazendo novas perspectivas. E tudo que você precisa nesse momento é de renovação. Mude a rota e o grande insight pode chegar.

Câncer

Este momento é perfeito para interagir socialmente, quer seja com amigos próximos ou em atividades mais abrangentes. O ambiente estará propícia para desfrutar e aliviar um pouco do estresse da semana. Aproveite para renovar suas energias e celebrar a vida.

Leão

A Lua crescente em Virgem chega suavizando algumas tensões. Foque no que realmente importa, isso vale também para os amigos. Os encontros sociais podem ser agradáveis e curativos. O momento pede interação.

Virgem

Esse é o momento ideal para organizar a casa ou a sua dinâmica familiar. Avalie o que está dando certo e o que não está, e ajuste o que for necessário. Se organize e garanta que suas ações estejam alinhadas com seus objetivos.

Libra

Faça uma pausa e tente reorganizar seus pensamentos e emoções. Aproveite para refletir e planejar seus próximos passos com calma. Você vai começar a enxergar as as situações sob uma nova perspectiva. Aproveite para explorar novos caminhos e renovar suas esperanças e planos.

Escorpião

O momento pede socialização. Eventos, amigos, diversão e momentos de relaxamento. Tudo isso será bem vindo. Chegou a hora de definir seus objetivos, metas e fazer planos.

Sagitário

É um ótimo momento para descontrair e restabelecer vínculos com pessoas queridas. Pense em algo único, como um encontro com amigos ou uma noite a dois. Este momento também é propício para equilibrar e consolidar seus relacionamentos após uma semana movimentada.

Capricórnio

Que tal tirar um tempo neste fim de semana para descansar um pouco? A influência da Lua crescente em Virgem sugere que é um momento propício para reconciliações, seja consigo mesmo ou com alguém especial. Um passeio rápido pela cidade pode ser exatamente o que você precisa.

Aquário

A presença da Lua crescente em Virgem na sexta-feira indica que é hora de fazer os ajustes necessários. Que tal um jantar íntimo ou um passeio relaxante para aliviar as tensões e renovar as energias? Se estiver solteira, aproveite essa energia para se cuidar e se mimar um pouco.

Peixes

Com a presença da Lua crescente em Virgem, as condições se tornam mais propícias para reconciliações ou para fortalecer os laços existentes. Este momento se revela ideal para aprimorar seus relacionamentos, promovendo uma maior compreensão e conexão mútua. Além disso, com a conjunção entre o Sol e Mercúrio, você experimentará uma maior clareza sobre como aprimorar suas ações e estabelecer limites de maneira positiva.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.