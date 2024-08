Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, segunda-feira (19/8)

É Lua cheia no signo de Aquário. Estamos no ápice da Lunação de Leão. E até o dia 2 de setembro vamos sentir a necessidade de quebrar paradigmas. Aquário é regido por Saturno, o planeta que fiscaliza, e também por Urano, o planeta que revela. E hoje Urano entra em cena, chega sem pedir licença e vai agir fortemente nos próximos dias para te tirar da zona de conforto. Barreiras precisam ser rompidas. Onde tem acomodação ou restrição estará sujeito a instabilidade ou acontecimentos imprevisíveis. O que está impedindo o fluxo na sua vida? Chegou a hora de romper para inovar. As estrelas contam que, para avançar de forma mais leve e autêntica, será necessário quebrar com o orgulho que pode estar te impedindo de conectar-se verdadeiramente com os outros. Confira seu signo ou seu signo ascendente, como o Céu vai te convocar nos próximos dias.

Áries

Nessa Lua cheia, você pode estar sentindo uma sensibilidade maior nas suas relações sociais, percebendo de forma mais intensa as dinâmicas e os impactos que elas têm sobre você. Este é um momento de grande importância para fortalecer os seus ideais, reafirmar o que você realmente acredita e valoriza, e se permitir ser guiado por esses princípios em suas interações com os outros. Será necessário se libertar de antigos valores materiais que já não servem mais ao seu crescimento.

Touro

O ambiente está sendo preparado para que você fique mais atento(a) e cuide daquilo que deseja se tornar no futuro. Você está modificando seu jeito de ser e a forma que se expressa. Caso você sinta sua autoconfiança abalada nos próximos dias, lembre-se que faz parte da sua renovação. A estabilidade que você tanto preza é importante, mas agora é hora de explorar novas formas de expressar quem você realmente é.

Gêmeos

Este é um momento crucial para você se libertar dos inimigos internos que têm limitado seu crescimento. Esses inimigos podem ser medos, dúvidas, ou padrões de pensamento que têm agido contra o seu bem-estar. Embora os tempos possam estar turbulentos e desafiadores, é essencial que você busque encontrar um sentido maior para sua existência.

Câncer

Este é um momento importante para você reconhecer e deixar de alimentar sentimentos nocivos que podem estar pesando em seu coração. Esses sentimentos, se não forem liberados, podem bloquear seu crescimento emocional e dificultar sua capacidade de se conectar verdadeiramente com os outros. Esse é um período de renovação, tanto nas amizades quanto nos projetos que você deseja construir para o futuro.

Leão

Liberte-se de qualquer jogo de poder, leonino(a). Por mais que seja difícil de desprender de cargos, funções ou posições privilegiadas, você sentirá um alívio por se livrar das pressões. A pressão para manter essa fachada pode estar afetando sua estabilidade emocional, tornando ainda mais importante encontrar esse equilíbrio interno. Nessa Lua cheia você estará bem mais sensível em relação a tudo que acontece nos seus relacionamentos. Essas relações te nutrem? Se não tem nutrição, não tem colheita.

Virgem

Você está prestes a dar um grande salto em sua jornada pessoal. Este é um momento de preparação, onde você pode sentir um frio na barriga ao pensar no que está por vir, mas saiba que esse caminho é fundamental para o seu autodesenvolvimento. A sensação de incerteza ou ansiedade será natural nos próximos dias. Este é o momento de confiar em si mesmo e nas habilidades profissionais.

Libra

Este é um momento para você nutrir sua autoestima e reconhecer os talentos que tornam você único. É hora de olhar para dentro e valorizar o que você traz ao mundo, sem esperar a validação externa. Ao fortalecer sua autoestima, você começará a perceber a profundidade e a beleza de suas habilidades. Você está em um processo de aprendizado e reinvenção, onde desapegar do que já não te serve mais é essencial.

Escorpião

Liberte-se para um verdadeiro encontro, escorpiano(a). Está acontecendo uma grande revolução afetiva na sua vida. Seus relacionamentos afetivos e parcerias de trabalho estão sendo sacudidos. Renovar as emoções do passado requer coragem para confrontar velhos sentimentos e transformá-los em algo novo e mais saudável. Ao liberar o que já não serve, você permite que seus relacionamentos floresçam de maneiras que antes pareciam impossíveis. Quebrar com o orgulho não é sinal de fraqueza, mas sim de força e maturidade emocional, permitindo que você crie laços mais profundos e significativos.

Sagitário

O céu te incentiva a continuar o processo de libertação de hábitos prejudiciais que têm impactado sua vida. Este é um momento poderoso para focar na produção com qualidade, canalizando sua energia de forma construtiva e eficaz. A libertação desses hábitos não só abrirá espaço para novas oportunidades, mas também permitirá que você alcance um nível mais alto de realização pessoal e profissional.

Capricórnio

Em breve, você poderá se sentir mais afetado por qualquer mudança na sua vida financeira. Como alguém que valoriza a segurança e a estabilidade, essas mudanças podem trazer preocupações e mexer com sua sensação de controle. No entanto, o segredo para atravessar essa fase é se libertar da vaidade e das questões que mexem com sua autoestima. Muitas vezes, o valor que você atribui a si mesmo está ligado ao seu sucesso material, mas este é o momento de redefinir essa percepção. Seu valor vai muito além do que você possui ou alcançou financeiramente.

Aquário

Vire a página, aquariano(a). Chegou a hora de arrumar a sua casa física e emocional. Existem elos, lembranças e experiências do passado que te prendem e não te nutrem. Você vem se sentindo numa montanha-russa. Cuide de si, da sua autoestima e aparência, pois você pode estar sentindo como se estivesse no meio de uma tempestade emocional, onde tudo parece caótico e fora de controle. Embora a tempestade possa ser avassaladora, ela também traz consigo a oportunidade de transformação e renascimento.

Peixes

Este é um momento crucial para você dedicar mais atenção ao seu bem-estar espiritual. Com os medos ficando mais aflorados, é essencial que você encontre formas de se centrar e nutrir sua espiritualidade, buscando equilíbrio em meio à turbulência. Esta fase será marcada por uma agitação maior do que o habitual, e isso pode trazer desafios na forma como você se expressa. É hora de considerar mudar a maneira como você comunica suas emoções e pensamentos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.