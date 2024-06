Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (6/6)

O bonde geminiano está formado no Céu. É Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Júpiter em Gêmeos abrindo um novo ciclo, que se inicia hoje com a Lua nova multiplicadora. De asas nos pés, iniciamos um ciclo que a nada se prende, apenas se move. O clima está agradável, jovial e leve. As palavras vão se espalhar por aí, só tem vez quem tem voz. Nos próximos 28 dias são muitos cruzamentos e encruzilhadas. Não existe uma resposta pronta, só uma página em branco. Assim é a Lua nova, todos os seus desejos são uma possibilidade. Defina suas intenções. Mencione tudo que gostaria que acontecesse. E deixo uma pergunta: O que está pronto para ser criado nesse novo ciclo na sua vida?

Áries

A Lua Nova em Gêmeos chega trazendo novos começos, especialmente em áreas relacionadas à comunicação e aprendizado. Pode ser um bom momento para iniciar um curso ou buscar novas formas de expressão. A influência de Vênus nos próximos 28 dias dessa lunação garante que suas palavras serão mais atraentes.

Touro

A Lua Nova em Gêmeos chega trazendo novidades para seu bolso. Sinto que você vai movimentar mais sua conta bancária. Sol, Lua e Vênus juntos no céu vão fazer com que você se sinta mais confiante para movimentar sua energia financeira.

Gêmeos

Essa é a Lua Nova mais poderosa do ano para você, geminiano(a). O céu traz uma energia de renovação. Vejo um potencial incrível para novos inícios.

Que tal colocar em prática aquelas ideias que você vem cultivando? Vá lá e faça, pois você está super protegido nesse momento. Tudo tende a fluir da melhor forma.

Câncer

A Lua Nova em Gêmeos chegou e você vai sentir um clima diferente no ar. Chegou a hora de silenciar mais e buscar aquela paz interior tão difícil de ser conquistada. Explore novos caminhos internos, encare suas emoções e siga sua intuição.

Leão

A Lua Nova em Gêmeos vai trazer uma energia poderosa para sua vida. Vênus também está lá, trazendo muitas graças e harmonias. Pode ser um momento favorável para iniciar projetos que têm potencial de longo prazo. Pessoas novas podem surgir na sua vida nos próximos 28 dias.

Virgem

A Lua Nova em Gêmeos vai trazer uma dose extra de proteção e harmonia nas próximas 4 semanas. Os seus novos empreendimentos serão abençoados.

Tenho certeza que a partir de agora você será ouvido.

Libra

A Lua Nova em Gêmeos pede que você dê início a algo que realmente te empolga. Sabe aquilo que faz o seu coração vibrar? Um novo curso, uma viagem ou começar um projeto pessoal. Lembre-se que a sorte está ao seu lado nos novos empreendimentos.

Escorpião

A Lua Nova em Gêmeos chega para reforçar o seu poder. Você está iniciando um ciclo de 4 semanas ótimos para para resolver questões importantes e preocupações que vinham tirando o seu sono. Faça uma faxina de alma e se livre de tudo que não lhe serve mais.

Sagitário

A Lua Nova em Gêmeos influenciará as próximas quatro semanas. Os dias estão perfeitos para você se conectar com as pessoas, trocar ideias e aprender muito através dessas interações. A energia de Gêmeos favorece a comunicação, tente negociar e focar nas parcerias.

Capricórnio

A Lua Nova em Gêmeos chega trazendo prosperidade. Busque uma nova oportunidade de trabalho, novos clientes, foque em novos projetos. Aproveite sua energia e inteligência para atrair o que deseja. Mas não exagere, muito cuidado com os excessos de trabalho.

Aquário

A Lua Nova em Gêmeos vai trazer movimento e soluções inovadoras para sua vida. Tenho certeza que nas próximas 4 semanas você vai superar qualquer obstáculo, só precisa ser criativo. Confie em você, pois tem muita coisa boa para acontecer.

Peixes

A Lua Nova em Gêmeos pede um olhar "para dentro". Cuide da sua base, isso pode significar sua casa física ou base emocional. A harmonia que você tanto busca dentro de você, pode começar quando você tenta harmonizar o seu lar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.