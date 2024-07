Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (11/7)

O dia está super movimentado e produtivo. A Lua segue no signo de Virgem. Tente organizar sua casa, suas finanças e sua vida. A quinta-feira pede atitude e ação. Você pode inovar e buscar novas soluções para resolver velhos problemas. Mas vá com calma, tente não entrar no piloto automático. Faça uma pausa, respire e olhe para o céu. Evite ficar o dia inteiro focado nos problemas, pois você só vai enxergar as soluções quando relaxar um pouco. Vênus chega no signo de Leão e fica até o início de agosto. Celebre e planeje momentos de lazer com quem você gosta.

Áries

Vênus entra em Leão e sua criatividade fica mais acentuada e a sua vida amorosa fica mais movimentada. Até o início de agosto você pode conhecer gente nova, cuidar da sua autoestima ou aproveitar para passar mais tempo de qualidade com os filhos. Tente se divertir mais, ariano(a).

Touro

Nos próximos dias Vênus vai iluminar sua vida íntima e privada. Até o início de agosto, tente se dedicar a atividades que tragam conforto e beleza ao seu lar. Que tal preparar um jantar especial, curtir mais com sua família ou deixar sua casa mais bonita. Isso vai te fazer muito bem.

Gêmeos

Vênus inicia sua temporada em Leão e sua comunicação e interações sociais ganham mais brilho. Até o início de agosto tente se envolver em projetos de escrita, leitura, publicação ou qualquer atividade que envolva comunicação e redes sociais.

Câncer

A partir de hoje, Vênus entra em Leão e vai dar um Up na sua vida financeira. Aproveite este período - que vai até o início de agosto - para valorizar mais seus talentos e habilidades, o que pode resultar em novas formas de ganhos. Seu poder de negociação estará em alta.

Leão

Você vai receber a vista de Vênus e a partir de hoje sua presença será mais marcante. Aproveite até o início de agosto e circule mais distribuindo charme por aí. O seu magnetismo e autenticidade prometem abrir todas as portas.

Virgem

Vênus em Leão vai pedir um pouco mais de silêncio e introspecção. Não gaste sua energia por aí. Deixe sua energia para gastar com quem realmente importa ou precisa. O momento pede reflexão interna e no início de agosto você estará pronto para recomeçar.

Libra

Vênus entra em Leão e vai iluminar suas amizades e presença nos grupos.

Com a autoconfiança ativada você se sentirá mais a vontade para expressar suas ideias. Sua presença será muito benéfica.

Escorpião

Vênus entra em Leão dando um Up na sua carreira. Aguarde reconhecimento

e a valorização dos seus talentos até o início de agosto. Sua confiança e carisma podem abrir portas para um prêmio ou promoção.

Sagitário

Prepare-se para expandir, sagitariano(a). Até o início de agosto tente buscar atividades que ampliem seus conhecimentos e perspectivas, como cursos, viagens e estudos.

Capricórnio

Busque o que você deseja, capricorniano(a). Aproveite sua coragem, pois Vênus em Leão até início de agosto não vai querer passar vontade, especialmente quando se trata de sexo ou dinheiro. As transformações pessoais serão muito bem vindas.

Aquário

Vênus pode trazer pessoas para sua vida e essas pessoas te olham e talvez se apaixonem por quem você realmente é. Tudo isso porque você estará mais confiante e atraente, o que pode abrir portas tanto no amor quanto em parcerias profissionais.

Peixes

Vênus entra em Leão e vai iluminar sua rotina, seu trabalho e sua saúde. Até o início de agosto foque no autocuidado e na organização do seu dia a dia. Tome cuidado com extravagâncias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.