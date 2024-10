Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (23/10)

A Lua em Câncer ativa Quíron em Áries, trazendo à tona feridas emocionais que não podem mais ser ignoradas. Esse aspecto pede coragem para lidar com as dores que estão abertas, sem mais fugir delas. No entanto, Urano também entra em cena, abrindo caminho para surpresas e soluções inesperadas. Você pode receber boas notícias ou finalmente resolver algo que vem lhe incomodando há algum tempo, trazendo alívio e uma nova perspectiva. Este é o momento de curar e deixar o passado para trás.

Áries

As feridas do passado estão à flor da pele, mas este é o momento de agir com coragem para curá-las. Urano traz a chance de resolver uma questão pessoal importante ou receber uma notícia que muda o jogo.

Touro

Gêmeos

Emoções profundas emergem com a Lua no seu signo, tocando nas suas vulnerabilidades. É hora de encarar o que te machuca. Urano pode trazer uma surpresa agradável em questões financeiras ou com projetos pessoais.

Câncer

Leão

Feridas antigas sobre seu valor pessoal podem ser despertadas. Urano indica que uma reviravolta em sua vida íntima ou emocional pode acontecer, trazendo mais leveza. Esteja aberto a surpresas.

Virgem

Este é o momento de lidar com problemas que você evitou dentro de suas amizades ou grupos sociais. Urano promete uma solução inesperada que pode mudar suas perspectivas.

Libra

Suas ambições e carreira estão em destaque, e Quíron pode trazer à tona dúvidas sobre seu caminho. Urano aparece para revolucionar sua rotina ou sua abordagem profissional, trazendo boas novas.

Escorpião

Questões filosóficas e crenças profundas podem ser desafiadas. Quíron pede que você enfrente feridas ligadas ao sentido de propósito. Urano pode trazer uma oportunidade de aprendizado ou uma revelação inesperada.

Sagitário

Suas vulnerabilidades ligadas à expressão criativa ou aos relacionamentos amorosos vêm à tona. Quíron pede coragem para encará-las.

Capricórnio

Transformações profundas estão acontecendo, e você pode sentir antigas dores virem à tona. Urano traz uma surpresa em questões financeiras ou de parceria que podem aliviar suas preocupações.

Aquário

Quíron toca feridas ligadas à sua forma de comunicar e servir ao mundo. Urano pode trazer uma solução diferente para um problema no trabalho ou na sua saúde. Esteja aberto a novas abordagens.

Peixes

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.