Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (19/6)

O dia amanhece sob uma oposição Lua e Urano. A manhã pode ser de imprevistos, enganos ou descobertas. No período da tarde a Lua chega no signo de Sagitário e você só precisa buscar um sentido maior para a sua vida. Você estará emocionalmente preparado para buscar uma solução e se conscientizar do seu papel. A noite é de transmutação e regeneração emocional.

Áries

Sua intuição está em alta. Antes de fazer uma escolha, sinta e deixe seu coração te guiar. Se entregue a mudança. Hoje você está muito mais otimista. Aproveite o bom astral para se divertir e buscar novas experiências.

Touro

Hoje a Lua vai iluminar suas parcerias e relacionamentos profissionais e afetivos. O astral muda no final de tarde. Pode ser que você tenha que olhar para algumas verdades que você carrega e desapegar delas. A noite está favorável para os encontros amorosos.

Gêmeos

Aproveite o dia para organizar sua rotina, adiantar alguns trabalhos, pode ser que você não consiga dar conta de tantas atividades. Mas no final do dia uma boa companhia ou um bom papo cai bem.

Câncer

Deixe as atividades mais leves para o período da manhã. À tarde, você estará mais focado para se concentrar nas tarefas de rotina e produzir com qualidade. Organizar suas atividades vai fazer com que você sinta mais seguro emocionalmente.

Leão

Hoje você estará mais nostálgico. Sua casa e família pedem sua atenção. Busque acolhimento ou um espaço afetivo. O importante é que você se sinta seguro e acolhido.

Virgem

Cuidado com as palavras. O céu pede diplomacia, virginiano(a). Hoje o dia pode ser bem movimentado, você vai circular muito por aí. E depois de um dia daqueles, nada melhor do que curtir a noite em casa ou buscar um lugar seguro com pessoas queridas.

Libra

Como andam as suas conquistas, libriano(a)? Tente não se apegar tanto a bens materiais, foque nos seus recursos internos e valores. No final do dia tente respirar ares diferentes, encontrar pessoas e jogar conversa fora.

Escorpião

Você está cheio de ideias, sua mente está fervendo e o dia pede uma boa organização. Para viver materialmente mais confortável você precisa de organização.

Sagitário

Que tal olhar para sua saúde? Tente observar os sinais que seu organismo apresenta. A Lua chega no seu signo e pode ser que você fique mais suscetível e afetado por outras pessoas.

Capricórnio

O dia pede colaboração. Fortaleça sua rede, capricorniano(a). Reflita sobre o que você deseja para o futuro. No fim do dia haverá uma maior necessidade de ficar sozinho. Evite o burburinho extremo. O silêncio vai te fazer muito bem.

Aquário

A entrada da Lua em Sagitário pede amigos, aquariano(a). Aproveite para nutrir suas amizades ou colaborar com um grupo. A companhia dos amigos vai te fazer muito bem.

Peixes

Hoje você está mais envolvido emocionalmente com o trabalho. Pode ser aquele dia de ficar atento e cuidar daquilo que você quer se tornar no futuro. Não deixe seus sonhos e desejos de lado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.