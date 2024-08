Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (4/8)

É Lua Nova no signo de Leão e o seu Sol interior será ativado. A alegria, as paixões e a criatividade entram em cena. Nas próximas 4 semanas você vai buscar o que te faz feliz, o que te deixa mais vivo e o que faz seu coração vibrar. Chegou a hora de criar algo e deixar sua marca no mundo. E não é sobre ser apenas aplaudido, adorado ou contemplado, Você só precisa expressar sua verdadeira vontade para que essa luz ilumine. Cuide de você, das suas ideias e dos seus projetos. Você está alinhado com seu propósito? Ou continua fugindo do que precisa ser feito?

Áries

Não deixe seus prazeres de lado, ariano(a). Existe uma criança brincalhona viva e bem disposta dentro de você. Expresse o seu Sol, ou seja, suba no palco e mostre seus talentos para o mundo. Você é único, não permita que o medo do novo apague a sua luz.

Touro

Chegou a hora de olhar para sua vida doméstica e familiar, afinal, seu lar é o seu reino. É se sentindo seguro e protegido que você consegue manifestar sua criatividade. Busque seu brilho interno, taurino(a). Cave fundo dentro de si mesmo para se encontrar. A Lunação de leão te convida a ser dono da sua própria vida e do seu próprio espaço.

Gêmeos

O seu trabalho nessa lunação de leão é desenvolver e honrar seus próprios pensamentos, pontos de vista e perspectiva das coisas, geminiano(a). Você se sente mais vivo quando está aprendendo algo ou quando pode partilhar e trocar ideias e conhecimentos com outros. O sol e a Lua vão iluminar sua comunicação e relacionamentos.

Câncer

Aproveite a Lunação de Leão para olhar para suas finanças, desenvolver competência pessoal, valores e recursos para conquistar um sentido de individualidade. Você precisa encontrar e definir aquilo que te deixa seguro financeiramente.

Leão

O que te motiva, leonino(a)? Você sabe o quanto influencia e chama a atenção dos outros. Não deixe de irradiar seu poder e espalhar seu calor e energia por aí. Enfrente a vida com vigor, entusiasmo e determinação para fazerem algo de si mesmos.

Virgem

Chega de reprimir seus amores, afetos, talentos e paixões. Eu sei que você faz um trabalho belíssimo de bastidores, mas chegou a hora de prestar atenção no seu inconsciente e buscar o que te sabota. Nos próximos dias respostas importantes serão reveladas. Tente buscar momentos de silêncio, uma rotina mais equilibrada. Para alcançar seus objetivos você precisa estruturar seu trabalho diário.

Libra

Você brilha através de atividades sociais, humanitárias ou políticas. Não tente se isolar, libriano(a). O reconhecimento pessoal pode acontecer por conta de causas sociais ou atividades em grupo. Nos próximos dias busque amigos e grupos de interesse, pode surgir um projeto colaborativo.

Escorpião

Você não está aqui a passeio e tem consciência do trabalho que precisa ser feito. Nessa lunação de leão foque nas suas ambições profissionais. Busque entender o que te move e quais são suas paixões. Aproveite os próximos dias para se dedicar a sua carreira e as conquistas profissionais.

Sagitário

Foque em aumentar sua compreensão e perspectiva da vida. Isso pode ser conseguido através de viagens, boas leituras e voos da imaginação. Busque conhecimento e novas aventuras. Nos próximos dias planeje a vida e projete o futuro, mas não esqueçam de vivê-lo.

Capricórnio

Foque no seu crescimento pessoal, capricorniano(a). Libere as repetições de padrões estabelecidos há muito tempo e tente mudar as coisas. Você está passando por muitas transformações, apenas se entregue, não resista.

Aquário

A Lua nova vai iluminar suas parcerias, aquariano(a). O sentido de seu próprio poder, propósito e individualidade é encontrado através de uma associação ou de um relacionamento. Tente participar de atividades conjuntas, pois é assim que você enxerga o seu valor. Você tem passado por muitos altos e baixos, mas todas essas confusões acontecem nessa tentativa de formar alianças saudáveis.

Peixes

Como anda sua saúde, seus rituais diários e o seu trabalho, pisciano(a)? Nos próximos dias você precisa prestar bastante atenção a tudo que diz respeito ao seu auto aperfeiçoamento. O Sol e a Lua vão iluminar suas fraquezas físicas e psicológicas, bem como as imperfeições. Alguns ajustes serão necessários.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.