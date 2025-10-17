Diário do Nordeste
Guilherme Magon revela bastidores sigilosos de 'Vale Tudo'

Ator comenta sobre o segredo em torno de Leonardo Roitman

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Guilherme Magon falou sobre ter interpretado Leonardo no Mais Você.
Legenda: Guilherme Magon falou sobre ter interpretado Leonardo no "Mais Você".
Foto: Reprodução/TV Globo.

O remake de "Vale Tudo" chega ao fim nesta sexta-feira (17), encerrando uma trama repleta de reviravoltas e segredos. Um dos mistérios que mais movimentou o público foi o surgimento de Leonardo, personagem interpretado por Guilherme Magon. Filho de Odete Roitman (Debora Bloch), Leonardo foi dado como morto após um grave acidente de carro, mas reapareceu vivo, em cenas marcadas por suspense.

Em entrevista ao programa "Mais Você", o ator revelou detalhes dos bastidores de sua entrada na novela, e o rigoroso sigilo que envolveu o personagem. “Era um personagem secreto, quase secreto pra gente, porque a Manuela [Dias, autora] estava escrevendo quase ao vivo. Eu tinha algumas poucas informações ultrassecretas, que eu não podia contar para ninguém. Eu tinha medo que tivesse um sniper na janela da minha casa”, brincou o ator em entrevista à Ana Maria Braga.

As primeiras aparições de Leonardo em "Vale Tudo" foram envoltas em mistério: o homem em uma cadeira de rodas surgia em cenas sombrias, sem revelar o rosto. Guilherme contou que o clima de segredo era mantido inclusive no set de gravação. “Depois que eu fui aprovado, quando chegava no set, só eu, Debora e o diretor [Paulo Silvestrini] tínhamos acesso às cenas. Ninguém sabia quem eu era, eu era ‘o homem’”, lembrou.

Com o fim da novela, Guilherme Magon celebra o impacto de seu personagem e a experiência de trabalhar em uma produção tão icônica. “Foi uma experiência tão diferente! Eu não sei se eu teria a chance de passar por uma experiência assim! Dá um frio na barriga!”.

