'Globo Rural' reapresenta reportagem sobre parteiras rurais de Pernambuco neste domingo (25)

O "Globo Rural" deste domingo (25) reapresenta uma reportagem de 2009 sobre as parteiras rurais de Pernambuco, no "Baú do Globo Rural".

Serão contadas as histórias de mulheres que ajudam mães da zona rural na hora do parto e ainda atuam como conselheiras das comunidades. A reportagem é de César Dassiê.

O repórter deixou um recado sobre a reexibição e comentou que apesar de a reportagem ser antiga, o assunto ainda é atual: "Eu adorei ter feito essa reportagem lá atrás, e adorei a reedição que vamos exibir, e espero que você goste também".

Veja chamada do programa

Que horas começa o Globo Rural hoje?

O "Globo Rural" começa às 8h40, logo após o "Auto Esporte" na TV Globo, e no Globoplay.