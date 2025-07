Filha de Junior Lima e Monica Benini é diagnosticada com síndrome nefrótica; entenda doença

O músico Junior Lima e a esposa Monica Benini, influenciadora digital, usaram as redes sociais nesta terça-feira (22) para compartilhar uma notícia sobre a saúde da filha mais nova, Lara, de 3 anos. A menina foi diagnosticada com síndrome nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e exige cuidados intensos. Em um vídeo publicado no Instagram, o casal falou abertamente sobre o impacto do diagnóstico, o início do tratamento e fez uma alerta aos pais.

“Essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força”, escreveram na legenda do vídeo. Monica explicou que Lara já iniciou o tratamento e vem respondendo bem às medicações. A menina está sendo acompanhada por uma equipe médica especializada, e o quadro atual é considerado positivo.

A síndrome nefrótica é caracterizada pela perda excessiva de proteínas na urina, o que provoca inchaços no corpo, especialmente nas pernas e no rosto. A condição pode deixar o sistema imunológico comprometido devido ao uso de medicamentos fortes.

Imunidade comprometida

“Essa medicação faz com que ela fique muito imunossuprimida, com a imunidade comprometida”, explicou a mãe. Emocionado, Junior contou que os primeiros dias foram de muita incerteza. “O tratamento é muito intenso, com um remédio bem forte, nem toda criança responde. Então, a gente passou por um período muito tenso, que a gente não sabia como seria. Mas, graças a Deus, a Lara respondeu bem e está em remissão”.

Para proteger a filha durante essa fase, o casal adotou o uso constante de máscaras e medidas rigorosas de prevenção a infecções. Além disso, aproveitaram o momento para fazer um apelo aos pais: “Queremos chamar a atenção de todas as famílias para as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce. Se você notar qualquer sinal fora do comum na saúde do seu filho, não hesite em procurar ajuda médica. A identificação rápida faz toda a diferença”.

Junior e Monica também são pais de Otto, de 7 anos, e destacaram que, apesar do susto, estão confiantes no processo de recuperação da filha.

Nos comentários, fãs e famosos falaram sobre a tristeza no olhar de Junior, e desejaram melhoras para Lara. “Irmão, suas palavras foram muito importantes, mas esse seu olhar fala muito mais… Sinto muito pelo que todos vocês passaram, mas com a graça de Deus Lara tá no caminho da cura”, escreveu o apresentador Marcos Mion.

“Júnior, sou aquela fã que acompanha vocês desde sempre, mas sempre quietinha na minha. Nunca te vi tão triste. Filhos são a nossa vida… E espero de todo meu coração que ela fique bem logo. Conte com minhas orações! Deus abençoe”, disse uma seguidora.