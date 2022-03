Festa com Luísa Sonza no BBB 22 tem conversa entre membros do Lollipop e romance de casais

A noite de festa no BBB 22 na madrugada deste domingo (13) ficou marcada pelas conversas sobre a formação do oitavo paredão da edição, além da diversão entre os brothers. Animados, eles curtiram o show da cantora Luísa Sonza, que convidou Liniker como participação especial no palco.

Ao som de ‘Penhasco’ e ‘Anaconda’, alguns dos sucessos recentes da artista, Luísa fez apresentações repleta de coreografias, colocando os participantes para dançar. Entretanto, a emoção também tomou de conta.

Amiga de Liniker, Lina chorou ao ver a apresentação junto com Luísa e se ajoelhou no gramado do jardim da casa do BBB 22. Lucas também se emocionou e chorou ao som da canção ‘Baby 95’.

Crise

Logo após o fim da performance, não demorou para que os jogadores começassem as articulações para o domingo. Entre as conversas paralelas, os integrantes do quarto Lollipop falaram sobre as perdas recentes na disputa.

Laís, por exemplo, citou a saída de Jade e questionou os colegas sobre o jogo."Você entende que uma casa inteira te acha forte e me acham fraca?", questionou, direcionando a pergunta a Eslovênia, enquanto estava perto também de Eliezer e Vyni.

Laís: "Eu sei que muitos pensam que eu sou uma pessoa fraca, só que eu sou forte na minha cabeça. Eu tive uma conversa com aquela pessoa que está olhando ali agora, o Arthur"



Eslovênia: " Eu adoro ele, mas no jogo ele é nosso rival"



➡ https://t.co/Zdq0s0oX0V #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/gQ3YcH8QnS — Big Brother Brasil (@bbb) March 13, 2022

Os colegas consolaram a médica, expondo também os medos que possuem em relação à imagem que montaram fora do programa. "O que importa pra mim não é o que vocês pensam, é o que eu penso. Eu sei que muitos de vocês me acham fraca, mas eu não sou. Eu sou forte na minha cabeça. Não importa o que eu ouvi.", pontuou.

Casais

Os casais da casa, apesar da animação, estiveram contidos na madrugada deste domingo (13). Lucas e Eslovênia dançaram juntos e se beijaram, terminando a festa no quarto do Líder.

Enquanto isso, Eliezer e Natália também pareceram aproximar os laços como casal, enquanto Laís e Gustavo aproveitaram o fim da noite aos beijos no quarto Lollipop.