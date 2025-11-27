Faustão celebra 24 anos de casamento em foto com a família

Faustão reapareceu nas redes nesta quarta-feira (26) em uma foto publicada pelo filho, João Silva, que mostrou o apresentador e a esposa, Luciana Cardoso, sorrindo ao comemorar 24 anos de casamento. O irmão Rodrigo Silva também posa junto no registro familiar.

Na legenda, João escreveu: "Comemorando os 24 anos de união das pessoas que mais amo nesta vida", destacando o momento especial vivido pelos pais.

A aparição ocorre meses após Faustão acompanhar a filha, Lara Silva, ao altar, em setembro, na primeira saída pública depois dos transplantes de fígado e rim e de ter passado por uma infecção bacteriana aguda com sepse.

A foto em família publicada por João rapidamente recebeu mensagens de carinho. "Que emoção ver essa foto! Em família tudo fica melhor! Viva o amor desses pais tão queridos", comentou Eliana. "Família linda e que alegria imensa ver seu pai bem", escreveu Tatá Werneck. Já Marcos Mion celebrou: "Que coisa boa ver essa família".