Fantástico deste domingo (30) entrevista sobrevivente de grave acidente no Ceará; veja horário
O programa dominical começa depois do "Domingão com Huck".
Sob a apresentação das jornalistas Maju Coutinho e Poliana Abritta, o "Fantástico" deste domingo (30), será exibido às 20h30, após o "Domingão Com Huck".
O programa mostrará um acidente em Barbalha, no Ceará, em que um carro perdeu o controle e quase atingiu um motociclista.
As imagens do episódio viralizaram.
O piloto da moto, um jovem universitário, conversou com a equipe de reportagem e contou como conseguiu manter o controle.
O programa também exibirá uma reportagem sobre uma grande operação deflagrada pela Polícia Federal em quatro estados que descobriram um treinamento com o chamado "protocolo de emagrecimento", com o uso de medicações, que foram apreendidas.
Além disso, o programa terá muita música com Djavan. O alagoano bateu um papo com Maju sobre os 50 anos de carreira que celebra em 2026 e anunciou uma turnê histórica pelos estádios do país.
Que horas começa o Fantástico hoje (30)?
O "Fantástico" vai ao ar a partir de 20h30 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 23h30.