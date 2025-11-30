Fantástico deste domingo (30) entrevista sobrevivente de grave acidente no Ceará; veja horário

Sob a apresentação das jornalistas Maju Coutinho e Poliana Abritta, o "Fantástico" deste domingo (30), será exibido às 20h30, após o "Domingão Com Huck".

O programa mostrará um acidente em Barbalha, no Ceará, em que um carro perdeu o controle e quase atingiu um motociclista.

Legenda: Carro capotou várias vezes, mas não derrubou motociclista. Foto: Reprodução

As imagens do episódio viralizaram.

O piloto da moto, um jovem universitário, conversou com a equipe de reportagem e contou como conseguiu manter o controle.

O programa também exibirá uma reportagem sobre uma grande operação deflagrada pela Polícia Federal em quatro estados que descobriram um treinamento com o chamado "protocolo de emagrecimento", com o uso de medicações, que foram apreendidas.

Além disso, o programa terá muita música com Djavan. O alagoano bateu um papo com Maju sobre os 50 anos de carreira que celebra em 2026 e anunciou uma turnê histórica pelos estádios do país.

Legenda: Programa exibe musical com Djavan, que completa 50 anos de carreira em 2026. Foto: Reprodução / Lethicia Amâncio / TV Globo.

Que horas começa o Fantástico hoje (30)?

O "Fantástico" vai ao ar a partir de 20h30 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 23h30.