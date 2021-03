Ex-noivo de Juliette comenta que assiste BBB 21 ao lado da esposa e está torcendo pela paraibana

Juliette, principal candidata ao prêmio do BBB 21, pouco fala de relacionamentos vividos fora do reality show. No entanto, a descoberta mais recente é a identidade do ex-noivo da paraibana, com quem ela manteve relacionamento durante seis anos.

A história foi contada pela própria maquiadora em meio a conversa com Rodolffo no confinamento. O homem citado por ela como o primeiro namorado é Max Lira, de quem a paraibana também foi noiva.

Do mesmo estado de Juliette, Max tem 43 anos e a conheceu ainda jovem, na cidade de Campina Grande. "Nos conhecemos no São João de 2010. Ela com 19 anos, e eu com 31. Daí, trouxe ela para João Pessoa e passamos seis anos juntos", lembrou em entrevista ao jornal Extra.

Legenda: Juliette não chegou a dar detalhes sobre o relacionamento no BBB 21, mas citou ex-noivo Foto: reprodução/arquivo pessoal

Segundo ele, a diferença de idade nunca foi um problema, já que os pais e os quatro irmãos da advogada eram muito tranquilos. "Sempre me dei bem com todos eles. É uma família muito do bem", pontuou.

Fim do relacionamento

No entanto, após seis anos juntos, tanto o relacionamento como, consequentemente, o noivado chegaram ao fim. Atualmente, Max Lira é casado, acompanha assiduamente o Big Brother Brasil como espectador ao lado da esposa e confessa que ambos estão na torcida pela vitória de Juliette.

Sobre a personalidade da sister, ele é enfático ao tecer diversos elogios. "Juliette é esforçada, inteligente. Eu era um menino quando nos conhecemos. Ela amadureceu rápido e o mérito é todo dela. Quando ela chegou em João Pessoa, ela cresceu", aponta.

Legenda: Atualmente, Juliette é a favorita ao prêmio do BBB 21 Foto: reprodução/Gshow

Exatamente por isso, o empresário também faz questão de afirmar que Juliette não está interpretando um personagem no BBB 21. "Ela é assim mesmo, do jeito que está na casa. É danada", brincou.

Além disso, ao finalizar a questão, o paraibano atentou para o fato de Juliette falar bastante. "Tinha vezes de pedir para ela ficar quieta. Ela merece demais estar ali", opinou.