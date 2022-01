Ex-BBB Mari Gonzalez comenta sobre tempo nublado ao se hospedar em resort de luxo no Ceará

Em visita ao Ceará, a ex-BBB e influencer Mari Gonzalez comentou sobre a manhã de chuva em Fortaleza e região metropolitana nesta sexta-feira (28).

Após se hospedar com o noivo Jonas Sulzbach em um hotel de luxo no município de Aquiraz, gravou stories no Instagram comentando o tempo. "Aqui acordou com o sol aberto, mas fechou de novo. Uma preguiça".

Já no twitter, compartilhou: "Bom diaaaaa, quem é de Fortaleza? A chuva tá que tá aqui". Conforme informações do g1 CE, a capital e Região Metropolitana tiveram chuvas na madrugada de hoje, registrando 32 milímetros de chuva entre às 7h de quarta-feira (26) até às 7h desta quinta-feira (27).

Apesar do tempo nublado, a ex-participante do BBB 20 tomou banho de piscina e compartilhou imagens do café da manhã. "Tapioca + queijo coalho + ovo mexido + café = perfeição".

RESORT DE LUXO

Através dos stories do Instagram, Mari também compartilhou a área do quarto, do banheiro e da piscina. "Olha que lindo, o nosso quarto", comentou, ao mostrar a cama de casal, uma decoração mais minimalista e as portas de vidro que se abrem em direção à varanda.

Para ela, um dos detalhes que mais lhe agradou foi o fato do banheiro da suíte estar integrado a uma parte da piscina. Segundo o g1, a influencer ainda convidou os seguidores para curtir o dia chuvoso: "vamo tomar banho de chuva".