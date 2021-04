Ex-BBB Lucas Fernandes sofre acidente de moto

O ex-BBB cearense Lucas Fernandes sofreu um acidente de moto durante tráfego em Fortaleza. Neste domingo (18), ele publicou vídeo e foto no Instagram falando das escoriações e como o fato aconteceu.

"Na verdade foi só um deslize. Moto você tem que ter muita atenção. No caso, eu fui fazer uma curva e não me atentei que tinha um negócio no asfalto e o pneu dianteiro acabou dando uma deslizada, mas eu estava super devagar e consegui pular. O único problema é que eu caí com a mão assim, acabei batendo o dedo no chão", declarou Lucas Fernandes.

Ainda segundo ex-BBB, a moto foi quem mais sofreu com o acidente. "Raladas dos dois lados e arranhou uma parte do tanque. Já deixei para consertar".

Lucas Fernandes participou do BBB 18. Ele foi o quinto eliminado da edição. O cearense deixou a casa com 49,92% dos votos.