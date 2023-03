Ex-affair de Dania Mendez, Arturo Carmona é eliminado do ‘La Casa de Los Famosos’

O ator mexicano Arturo Carmona, de 46 anos, foi o eliminado de segunda-feira (20) no “La Casa de Los Famosos”. No reality mexicano, ao contrário do que acontece no Brasil, os espectadores votam em que eles querem que fiquem na casa, e o artista levou a pior. Ele disputava permanência no programa com Osmel Sousa.

Dania Mendez, que fez um intercâmbio no BBB 23 na última semana, viveu um affair com Arturo antes da passagem pelo Brasil.

Comentário sobre importunação no BBB 23

No domingo (19), com o retorno de Dania para o “La Casa de Los Famosos”, Arturo chegou a comentar os casos de importunação dos quais a influenciadora foi vítima, e culminou na eliminação de Guimê e Cara de Sapato do BBB, e disse que ela havia cedido:

“Nada justifica o que aconteceu, mas você cedeu, você sentou nas pernas dele e uma coisa leva a outra”.

Devido o comentário, os admiradores brasileiros de Dania no Brasil e o fãs do México fizeram uma campanha para a eliminação de Arturo.