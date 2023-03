Fãs de ‘La Casa de Los Famosos’ se unem para eliminar Fred Desimpedidos do BBB 23; entenda o motivo

Fred Desimpedidos está no paredão do BBB 23, e disputa a permanência no reality show brasileiro com Domitila e Gabriel. No entanto, fãs do “La Casa de Los Famosos” estão se unindo para eliminar o brasileiro do reality show.

O motivo é que eles não gostaram que Fred e Marvvila mexeram na mala de Dania Mendez, na última quarta-feira (15), quando ela chegou ao BBB 23 para um intercâmbio. Na ocasião, os participantes estavam desconfiando que Dania fosse, na verdade, uma atriz, e decidiram ver o que ela havia trazido na mala.

“Vamos apoiar a Domitila e o Gabriel para que eles fiquem dentro da casa. Fred eliminado”, escreveu um perfil dedicado a mostrar o que acontece no reality show mexicano.

“Se você quer ajudar a eliminar Fred, aquele que abriu as malas de Dania sem autorização dela, pode votar aqui! O voto é negativo! Vote em quem você quer que saia”, publicou outro perfil.

O eliminado de terça-feira (21) terá a chance de voltar para o BBB 23, já que esta semana acontece uma dinâmica de repescagem entre os brothers que já saíram do programa.