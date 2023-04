Estrela de documentário trans, Koko Da Doll morre aos 35 anos

Koko Da Doll, estrela trans negra que participou do premiado documentário do Festival de Cinema de Sundance de 2023, o 'Kokomo City', morreu aos 35 anos, em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos.

O corpo da acompanhante de luxo foi encontrado na última terça-feira (19) com um "aparente ferimento de bala" na Martin Luther King Jr. Drive, na parte sudoeste da cidade, de acordo com informações do tabloide norte-americano Deadline. Até o momento, nenhum suspeito de autoria do crime foi preso.

“Investigadores de homicídios responderam ao local e estão trabalhando para determinar as circunstâncias do incidente. A investigação continua”, informou a polícia em comunicado.

Koko Da Doll era uma mulher trans ativa em causas LGBTQIA+ de Atlanta. Tornou-se amplamente conhecida após a participação no documentário Kokomo City, que estreou no Sundance Film Festival, em janeiro passado.

No filme, Koko e outras três garotas de programa trans afro-americanas compartilharam as dificuldades enfrentadas em um cenário de violência, preconceito e discriminação de pessoas trans na comunidade negra em Atlanta e na cidade de Nova York