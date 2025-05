Enquete Power Couple: parcial aponta um casal que pode sair do reality nesta quinta; confira qual

Na noite desta quinta-feira (22) acontece mais uma eliminação no Power Couple Brasil, e um casal deixará o reality da TV Record. A quarta DR da temporada é enfrentada pelas duplas Carol e Radamés, Francine e Júnior e Silvia e André.

No resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste, Silvia e André devem deixar a disputa com 20,4% dos votos, seguidos de Carol e Radamés com 23,1%. Francine e Júnior têm 56,5%. No Power Couple, quem recebe menos votos deixa o reality.

O resultado será divulgado no programa ao vivo, na TV Record, a partir das 22h30.

Confira o resultado parcial

Legenda: No reality Power Couple, quem recebe menos votos é eliminado Foto: Reprodução

Como foi formada a quarta DR do Power Couple?

A quarta DR do Power Couple Brasil foi formada na noite dessa quarta-feira (21). Por terem vencido a Prova dos Casais, Tali e Rafa ficaram imunes à votação. Já Fran e Júnior, que tiveram a pior performance na prova, foram direto para a berlinda.

Depois, os apresentadores do reality show mostraram o ranking de saldos da semana, e, por terem acumulado menos dinheiro, Silvia e André também foram parar na DR.

Pela votação da casa, Carol e Radamés completaram a berlinda da semana.