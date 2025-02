Enquete BBB 25: parcial atualizada aponta quem deve sair do reality show nesta terça (11)

A atriz Vitória Strada deve ser a quarta eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 25, segundo aponta a enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Até a tarde desta terça-feira (10), Vitória apresentava pouco mais de 46% dos votos do levantamento.

Enquanto isso, Gabriel aparece com 41,9% dos votos dos leitores, em segundo lugar na enquete. Já Aline segue na terceira posição, com 11,3% da preferência dos leitores. Ao todo, o levantamento já registra mais de 30 mil votos dos leitores.

O resultado do paredão será anunciado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (11). Vale lembrar que os votos desta enquete não interferem no resultado oficial do programa.

Como foi a formação do paredão?

A formação de paredão começou com Mateus, vencedor da Prova do Anjo da semana, descobrindo que o anjo é autoimune. Estava imune ainda Gracyanne Barbosa, pela dinâmica do quarto secreto.

Logo após, o líder João Gabriel indicou Aline direto ao paredão. Em seguida, iniciou a votação no confessionário.

Eva votou em Camilla

Maike votou em Vinicius

Guilherme votou em Gabriel

João Pedro votou em Vitória

Renata votou em Vitória

Gracyanne votou em Diogo

Vilma votou em Vitória

Diego votou em Gabriel

Gabriel votou em Guilherme

Vinicius votou em Diogo

Camilla votou em Diogo

Daniele votou em Diogo

Mateus votou em Diogo

Joselma votou em Diogo

Vitória votou em Diogo

Thamiris votou em Diogo

Diogo votou em Vitória

Aline votou em Gabriel

Os três mais votados pela casa foram emparedados: Diogo, Vitória e Gabriel. Eles tiveram a chance de fazer a prova Bate e Volta.

Prova Bate e Volta

Diogo, Vitória e Gabriel participaram do Bate e Volta em uma prova que teve três fases que precisaram de sorte.

Os brothers tiveram de fazer escolhas de números que ficavam em itens encontrados em uma casa.

Diogo avançou de fase mais rápido e venceu a dinâmica, se livrando da berlinda.

