Enquete BBB 21: Fiuk, Gil ou Viih Tube? Vote em quem você quer fora da casa

Fiuk, Gil e Viih Tube estão no 14º paredão do Big Brother Brasil (BBB) 21, formado ao vivo na noite desta quinta-feira (22). Estão na berlinda o indicado da líder, a pessoa mais votada da casa e o contragolpe desta.

Logo após a eliminação de João Luiz, que saiu com 58,86% dos votos, em um Paredão com Arthur e Pocah, os participantes disputaram a Prova do Líder, que exigiu a sorte dos competidores.

Eles tinham que rodar a roleta e seguir os comandos do tabuleiro. Dependendo do número ou do símbolo que o objeto parasse, eles avançavam ou retrocediam de casa. Mas, só quem chegasse primeiro à fase final ficaria com os prêmios acumulados.

Legenda: Pocah ganhou a sua primeira Prova do Líder Foto: Reprodução/TV Globo

A cantora, que havia acabado de se livrar da berlinda, levou a melhor: além do poder supremo (de indicar alguém à próxima noite de eliminação), ela faturou R$ 23 mil com os prêmios acumulados e R$ 10 mil da marca patrocinadona.

Pocah escolheu Arthur e Viih Tube para o Vip. Os demais ficam na Xepa. Na sequência, os brothers e as sisters foram ao confessionário.

Quem votou em quem?

Gilberto - Viih Tube;

Juliette - Arthur;

Camilla de Lucas - Arthur;

Fiuk - Viih Tube;

Arthur - Viih Tube;

Viih Tube - Fiuk.

Legenda: Viih Tube foi a mais votada pela casa e vai encarar seu primeiro paredão Foto: Reprodução/TV Globo

Viih Tube foi a mais votada da casa, e foi para o Paredão. No contragolpe, ela puxou Fiuk para a berlinda. A noite da próxima eliminação acontece no próximo domingo (25).