Enquete A Grande Conquista: resultado da enquete aponta vencedor do reality show

A modelo e ex-BBB 23 Natália Deodato pode ser a grande vencedora do reality show A Grande Conquista, da RecordTV. O cenário foi previsto na enquete do Diário do Nordeste, em que ele recebeu 34,4% dos votos.

Thiago Servo aparece em segundo lugar, com 29,9% dos votos na simulação. Gyselle Soares foi a terceira mais votada, com 25,6% das escolhas.

Gabriel aparece como o menos votado, com 10,1% dos votos, conforme parcial de votos computados até as 18h30. Os quatro finalistas disputam o prêmio de R$ 1 milhão do programa.

Veja o resultado da enquete:

Legenda: Natália aparece na frente no levantamento Foto: Reprodução

Grande final

O anúncio do vencedor será realizado na quinta-feira (20). A grande final do programa contará com a presença dos 60 Vileiros na plateia e dos moradores da Mansão no palco, coroando a participação de todos os influenciadores ao longo da atração televisiva.