Enquete A Fazenda: quem deve vencer a falsa roça?

Após a realização da Prova do Fazendeiro, a Falsa Roça de 'A Fazenda 14' foi formada na noite dessa quarta-feira (30) na RecordTV. Bárbara Borges e Deolane Bezerra se juntaram a Pétala Barreiros, que já estava na berlinda falsa após ser vetada de participar da dinâmica.

A ação inédita terá um falso eliminado, escolhido pelo público, que ficará escondido no rancho dois dias e terá acesso aos vídeos da sede. Nenhum dos peões sabe que a roça é fictícia. O resultado será divulgado na noite desta quinta-feira (1º).

QUEM GANHOU A PROVA DO FAZENDEIRO?

Pelé Milflows ganhou a Prova do Fazendeiro e ficou de fora da Roça Falsa. A dinâmica envolvia agilidade: os peões deveriam passar por uma cama de gato recolhendo fichas com um animal pré-determinado. Depois, deveriam colocar o bicho de pelúcia em uma tirolesa e puxar o animal de volta.

ROÇA FALSA

A apresentadora Adriane Galisteu irá anunciar a saída de um peão seguindo a dinâmica tradicional. Mas ao invés de sair do reality, o participante irá para o rancho e verá vídeos do que acontece na casa.

Na sexta-feira (2), falso eliminado poderá convidar dois peões para visitá-lo. Os participantes escolhidos irão conversar com o roceiro, assistirão a vídeos do reality e retornam à sede sem poder contar sobre a roça falsa. O falso eliminado volta à sede no sábado (3), surpreendendo a todos.

Como foi formada a Roça?

A fazendeira da semana, Bia Miranda, indicou Pelé Milflows diretamente para a roça falsa.

Pétala Barreiros recebeu cinco votos e foi a indicada pela casa. Ela ganhou o direito de puxar um peão diretamente da baia e entre Deolane Bezerra e Bárbara Borges, ela escolheu Babi.

Mas Deolane não deu sorte e foi para na roça ao sobrar na dinâmica do resta um. Ocupando o quarto banquinho da Roça, ela deveria vetar um dos oponentes da Prova do Fazendeiro e optou por Babi.

Mas a decisão da advogada foi revertida por Iran Malfitano, sob posse do poder do lampião. O ator vetou Pétala da Prova do Fazendeiro.

