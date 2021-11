Enquete A Fazenda do Diário do Nordeste aponta eliminação de Tiago Piquilo na 8ª roça

Tiago Piquilo pode ser o oitavo eliminado de "A Fazenda 13" nesta quinta-feira (11). Segundo enquete realizada pelo Diário do Nordeste, o cantor deve ser o menos votado pelo público, com apenas 20,1% dos votos.

O peão disputa a oitava berlinda do reality rural com Sthe Matos e Dayane Mello, que aparecem com 39,6% e 40,4% dos votos, respectivamente.

Veja o resultado da Enquete A Fazenda:

Legenda: Dayane e Sthe devem continuar no jogo Foto: Reprodução

A eliminação acontece nesta quinta-feira ao vivo e será anunciada pela apresentadora Adriane Galisteu.

Indicação de Tiago

Tiago foi parar na roça após ser puxado da baia por Sthe Matos, participante mais votada entre os peões. Na berlinda já estava Dayane Mello, indicada pela fazendeira da semana, Marina Ferrari.

Gui Araujo sobrou na dinâmica do resta um e ocupou a quarta vaga na berlinda. O ex-De Férias com o Ex vetou Tiago Piquilo da Prova do Fazendeiro.

