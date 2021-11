Enquete A Fazenda: Dayane Mello, Sthe Matos ou Tiago Piquilo? Quem você quer que fique?

Dayane Mello, Sthe Matos e Tiago Piquilo formam a oitava Roça de "A Fazenda 13". O trio de roceiros foi oficialmente definido nesta quarta-feira (10), após a Prova do Fazendeiro. Um peão ou peoa será eliminado nesta quinta-feira (11).

A berlinda se formou com a vitória de Gui Araujo na dinâmica que valia o chapéu supremo. O influenciador digital se livrou da noite de eliminação e garantiu imunidade da próxima Roça.

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Dayane Mello, Gui Araujo e Sthe Matos disputaram a Prova do Fazendeiro, que exigiu agilidade e fôlego dos participantes.

Eles tinham que transportar produtos de um ponto para o outro do circuito, que contava com obstáculos. A competição entre Dayane e Gui foi acirrada, enquanto Sthe ficou mais para trás. No fim, o ex-De Férias com o Ex (MTV) levou a melhor.

