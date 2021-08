Ellen Pompeo, atriz de Grey's Anatomy, revela que marido se incomodava com cenas quentes

A protagonista do seriado Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, 51, revelou que o marido dela, o produtor musical Chris Ivery, não gostava de assistir às cenas quentes entre sua personagem e Derek Sheperd, vivido por Patrick Dempsey.

"O pobre rapaz não tinha ideia no que estava se metendo", afirmou a intérprete de Meredith Grey sobre os sentimentos de seu marido sobre suas cenas de beijo.

Caso foi relembrado pela americana no podcast "Ladies First with Laura Brown". "Lembro que no começo foi muito difícil para ele, que dizia: 'Não foi com isso concordei. Você ir ao trabalho e dar uns amassos daqueles. Gosto de Patrick e tudo mais, ele é um cara bom, mas é isso mesmo?'", contou.

Legenda: Ellen Pompeo fez par romântico com o ator Patrick Dempsey na série Foto: Reprodução

"Chris era realmente um soldado. Ele é minha pessoa favorita no mundo", derreteu-se ao falar do marido, a quem conheceu em 2002 e oficializou a união em 2007. Juntos eles são pais de três crianças: Stella Luna, 12, Sienna, 7, e Eli, 5, sendo os dois mais novos gerados por barriga de aluguel.

Química do elenco

Ela contou ainda que havia uma química especial entre o elenco da primeira temporada da série. "Durante os primeiros dias, todos nós realmente tínhamos algo. Nós nos divertíamos muito naquela época", disse, acrescentando que teve alguns aprendizados ao longo dos anos gravando o seriado.

"Agora posso observar as pessoas em um ambiente de trabalho e realmente ver como estão se saindo. Sei como funcionam os sets e sei quando alguém está exausto. Percebo se está com medo de falar, entediado ou apático. Noto quando um diretor se importa. Posso ver o comportamento das pessoas com bastante clareza", pontuou.

Sucesso de Grey's Anatomy

Grey's Anatomy está há 17 temporadas no ar, e mantém o posto de série mais assistida do canal ABC, com uma média de 15 milhões de espectadores.

Em maio, foi anunciado que o drama médico foi oficialmente renovado para a 18ª temporada com Pompeo a frente do elenco. No Brasil, os episódios são transmitidos pelo Sony Channel, às terças-feiras.