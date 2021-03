Grey's Anatomy retorna com 17ª temporada e choca fãs após morte de um dos protagonistas

Grey's Anatomy é uma das séries mais assistidas pelo planeta e a cada nova temporada a produção vira assunto com as reviravoltas implementadas por Shonda Rhimes, produtora e roteirista. No mais recente episódio da série, que já chegou à 17ª temporada, a morte de um dos personagens mais amados levou os fãs à loucura.

Se você é um dos que acompanham Grey's, mas ainda não conferiu o novo capítulo, a recomendação é não continuar nesse texto. Os próximos parágrafos trazem a revelação do andamento da história nesse novo retorno. Ou seja, os próximos spoilers são por sua conta e risco. Combinado?

Agora, em mais um crossover com a série Station 19, que mostra um heroico grupo de bombeiros de Seattle, os roteiristas de Grey's Anatomy resolveram apostar em uma nova morte, levando embora o Dr. Andrew DeLuca, interpretado por Giacomo Gianotti. Vale lembrar que crossover é a estratégia usada para unir duas séries por meio de uma história.

Como Andrew DeLuca morreu?

Para entender o desdobramento, basta seguir até o episódio mais recente de Station 19. Por lá, DeLuca e a irmã, Carina (Stefania Spampinato), lidam com Opal (Stephanie Kurtzuba), personagem traficante de jovens que já surgiu em Grey's Anatomy.

Legenda: Andrew DeLuca foi personagem recorrente na série durante sete temporadas Foto: reprodução/ABC

Com a decisão de seguir Opal, DeLuca e Carina pedem reforços a Maya (Danielle Savre). Entretanto, durante confronto em um trem, o médico é esfaqueado e encaminhado ao Grey Sloan Hospital. Atendido às pressas, ele não consegue sobreviver após a cirurgia.

Ainda durante o episódio, DeLuca faz outra aparição. Ele se reencontra com Meredith Grey (Ellen Pompeo) em uma praia paradisíaca, espécie de "sonho" no qual a personagem entrou ao lutar contra a Covid-19.

"Não importa o que aconteça. Quero que você saiba que eu nunca me senti tão visto como da maneira que você olhou para mim", diz DeLuca à protagonista.

Roteirista explica morte

Segundo a roteiria da série, Krista Vernoff, a decisão de matar o personagem será benéfica para a história. "Eu não queria matá-lo na temporada passada, pois ele passou por uma crise de saúde mental e eu queria mostrar como as pessoas podem superar isso", contou, de início, ao The Hollywood Reporter.

Ela conta que a decisão surgiu durante a definição da nova temporada. "Quando essa ideia veio pra mim, foi quando percebi como passamos por essa quarentena de coronavírus, mas as outras tragédias não param de existir por causa disso. A vida continua", completou.

Para Giacomo Gianiotti, a partida do personagem ocorreu após um ato de bravura. "Participei da série por sete temporadas e é uma ótima forma de sair. Com o crossover, conseguimos passar mais tempo com DeLuca. Sou um contador de histórias, então a melhor história sempre vence", opinou.