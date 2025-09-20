Diário do Nordeste
Dado Dolabella deixa de seguir Wanessa Camargo após flagra com Allan Souza Lima

Ator tomou a decisão poucas horas depois de a cantora ser vista em clima de romance com o colega de “Dança dos Famosos”

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Duas pessoas lado a lado em montagem: à esquerda,Wanessa Camargo sorridente com blusa brilhante de arco-íris e short jeans com franjas longas; à direita, Dado Dolabella de barba curta e regata preta olhando sério para a câmera.
Legenda: Dado deixou de seguir a ex-namorada Wanessa no Instagram
Foto: Reprodução/Instagram

Dado Dolabella deixou de seguir Wanessa Camargo nas redes sociais. A movimentação do ator aconteceu pouco tempo depois de a cantora ter sido fotografada ao lado de Allan Souza Lima, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo o paparazzo que registrou as imagens, Wanessa e Allan voltaram juntos para o hotel após o passeio. O clima de intimidade reforçou rumores de um possível affair entre os dois, apontado pelo colunista Leo Dias como um romance que teria começado nos bastidores da “Dança dos Famosos”, quadro do programa Domingão com Huck.

