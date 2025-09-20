Dado Dolabella deixa de seguir Wanessa Camargo após flagra com Allan Souza Lima

Dado Dolabella deixou de seguir Wanessa Camargo nas redes sociais. A movimentação do ator aconteceu pouco tempo depois de a cantora ter sido fotografada ao lado de Allan Souza Lima, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo o paparazzo que registrou as imagens, Wanessa e Allan voltaram juntos para o hotel após o passeio. O clima de intimidade reforçou rumores de um possível affair entre os dois, apontado pelo colunista Leo Dias como um romance que teria começado nos bastidores da “Dança dos Famosos”, quadro do programa Domingão com Huck.

Wanessa e Allan participam juntos da competição de dança, o que teria intensificado a proximidade entre eles. Embora nenhum dos dois tenha se pronunciado publicamente, as fotos ganharam grande repercussão e aumentaram as especulações sobre o relacionamento.

Dado e Wanessa reataram o namoro em 2022, após o divórcio da cantora com Marcus Buaiz, mas o relacionamento chegou ao fim em fevereiro de 2025.