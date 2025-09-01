Confira as grandes estreias nos cinemas em setembro; veja a lista

O mês de setembro será movimentado para os fãs do cinema, com opções variadas e dos mais diversos gêneros ao longo das próximas semanas. A principal estreia do mês é o aguardado "Invocação do Mal 4 - O Último Ritual", filme que promete encerrar a saga do casal Warren e que tem inúmeros fãs no Brasil.

Entre os filmes previstos também está o novo longa estrelado pelo vencedor do Oscar Leonardo DiCaprio, em sua primeira colaboração com o diretor Paul Thomas Anderson.

Além disso, o autor mais adaptado para as telas, Stephen King, terá dois longas baseados em suas obras estreando em setembro: um drama e outro um clássico terror de sobrevivência.

Vamos à lista, que está bem recheada:

4 de setembro

"Invocação do Mal 4 - O Último Ritual": A saga do casal Warren chega ao fim com o quarto longa da franquia de terror, que quebrou recordes de bilheteria.

Desta vez, o famoso casal investigará o caso da família Smurl, atormentada durante uma década por uma presença maligna em sua casa.

"A Vida de Chuck": O autor Stephen King terá dois longas estreando no mês de setembro, e o primeiro deles é o filme estrelado por Tom Hiddleston.

Narrado de maneira reversa e separado em capítulos, seguimos a vida do personagem titular da sua morte até o seu nascimento e os episódios fantásticos e assustadores que o moldaram ao longo dos anos.

"A Praia do Fim do Mundo": Do cearense Petrus Cariry, chega às telas o aguardado longa estrelado pela musa Marcela Cartaxo.

O filme, que está na pré-lista nacional de possíveis candidatos do Brasil ao Oscar de Melhor Filme Internacional, conta a história de uma mãe que, contrariando a filha, resiste em deixar a sua casa e fugir da iminente invasão do mar na propriedade.

11 de setembro

"Demon Slayer: Kimetsu No Yaba - Castelo Infinito": Angariando números impressionantes em todo o mundo, o quarto longa da série baseada no mangá de mesmo nome adapta o novo arco da história que é uma sequência direta do fim da quarta temporada da série animada.

"Downton Abbey - O Grande Final": Baseado na série de sucesso mundial, a novela britânica sobre uma parte adjacente da realeza finaliza sua jornada nos cinemas com um último filme.

Com os fatídicos desdobramentos do longa anterior, a família Crawley agora terá de decidir os próximos passos sobre o seu legado com uma nova liderança.

18 de setembro

"A Longa Marcha: Caminhe ou Morra": Stephen King retorna com uma nova adaptação, uma produção de longa gestação finalmente verá a luz do dia.

Baseado no livro de mesmo nome sob o qual King usou um pseudônimo na década de 80, este filme nos leva a um tempo onde anualmente, 100 jovens são escolhidos para marcharem sem parar, ou serão mortos.

"A Grande Viagem da Sua Vida": Quando dois indicados ao Oscar se unem, fica impossível não dar a devida atenção a essa parceria.

A história segue um casal de improváveis que passa a seguir os direcionamentos de um GPS diferente de qualquer outro.

"Animais Perigosos": Exibido em Cannes, este filme faz uma mistura um tanto inusitada, porém atraente: uma trama que mistura a obsessão de um serial killer por tubarões.

25 de setembro

"Uma Batalha Após a Outra": Baseado livremente na obra 'Vineland' do excêntrico e recluso autor Thomas Pynchon, o diretor Paul Thomas Anderson finalmente concretiza sua primeira parceria com o vencedor do Oscar Leonardo DiCaprio, no longa assumidamente político, cheio de perseguições e ação desenfreada.

"Os Estranhos: Capítulo 2": Continuação do longa lançado no ano passado, os três maníacos mascarados que brincam de forma sádica com suas vítimas descobrem que restou uma sobrevivente do massacre que promoveram.