Como vive Lindemberg hoje, anos após matar Eloá

O lançamento do documentário “Caso Eloá: Refém ao Vivo” na Netflix reacendeu o interesse sobre o paradeiro de Lindemberg Fernandes Alves, responsável pelo crime que chocou o Brasil em 2008.

Ele manteve Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, em cárcere privado por mais de 100 horas, episódio amplamente transmitido pela TV, e acabou condenado após a morte da adolescente durante a ação policial que encerrou o sequestro.

Preso em flagrante à época, Lindemberg foi sentenciado por 12 crimes, entre eles homicídio duplamente qualificado, tentativa de homicídio e cárcere privado. A pena inicial, de quase 99 anos, foi revisada em 2013 e reduzida para 39 anos e três meses de reclusão.

Atualmente, o condenado cumpre pena na Penitenciária Dr. José Augusto Salgado, em Tremembé (SP), unidade conhecida por abrigar detentos de casos de grande repercussão. Segundo sua defesa, ele mantém “comportamento exemplar”, dedicando-se a estudos e trabalho desde os primeiros anos de encarceramento.

Em 2021, Lindemberg chegou a conquistar o regime semiaberto, mas a decisão foi revogada meses depois. No final de 2022, o benefício foi restabelecido, permitindo que ele deixe a prisão durante o dia para estudar ou trabalhar, retornando à noite.

Quase duas décadas após o crime, o caso Eloá segue entre os mais lembrados do país, tanto pelo impacto emocional quanto pela ampla cobertura midiática e pelas discussões que levantou sobre atuação policial, mídia e violência doméstica.