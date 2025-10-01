Diário do Nordeste
Com ilha particular, mansão quadriplex é vendida por R$ 25 milhões em SC

Vídeo do corretor de imóveis mostra os detalhes da residência de alto luxo e chama atenção nas redes sociais

A casa, localizada em Itapema, tem 1.700 m² de área construída
A casa, localizada em Itapema, tem 1.700 m² de área construída
Foto: Divulgação/Bruno Cassola

O setor de imóveis de alto padrão tem buscado cada vez mais propriedades que unam arquitetura de ponta, inovação tecnológica e qualidade de vida. Um exemplo recente vem de Itapema (SC), onde uma mansão quadriplex, à venda por R$ 25 milhões, vem se destacando.

Com vista para o mar, heliponto, marina privativa e até uma ilha exclusiva de 40 mil m², a residência ganhou notoriedade após ser mostrada pelo corretor Bruno Cassola no YouTube, com o vídeo ultrapassando 15 mil visualizações em poucos dias.

Com 1.700 m² de área construída, a propriedade tem seis suítes com vista para a natureza, incluindo uma suíte master equipada com banheira de hidromassagem, amplo closet e varanda privativa com vista para o mar.

imagem aérea mostra vegetação e construções de ilha particular de mansão de 25 milhões, em santa catarina
Legenda: Propriedade tem ilha particular
Foto: Reprodução/Youtube

