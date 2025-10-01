Com ilha particular, mansão quadriplex é vendida por R$ 25 milhões em SC

O setor de imóveis de alto padrão tem buscado cada vez mais propriedades que unam arquitetura de ponta, inovação tecnológica e qualidade de vida. Um exemplo recente vem de Itapema (SC), onde uma mansão quadriplex, à venda por R$ 25 milhões, vem se destacando.

Com vista para o mar, heliponto, marina privativa e até uma ilha exclusiva de 40 mil m², a residência ganhou notoriedade após ser mostrada pelo corretor Bruno Cassola no YouTube, com o vídeo ultrapassando 15 mil visualizações em poucos dias.

Com 1.700 m² de área construída, a propriedade tem seis suítes com vista para a natureza, incluindo uma suíte master equipada com banheira de hidromassagem, amplo closet e varanda privativa com vista para o mar.

Legenda: Propriedade tem ilha particular Foto: Reprodução/Youtube

Veja também Zoeira Quem vence a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'? Vote na enquete

O andar térreo, com mais de 400 m², tem sala com três ambientes, cozinha equipada com eletrodomésticos de nível profissional e área gourmet externa. Entre os itens que reforçam a exclusividade do imóvel estão um sofá Natuzzi avaliado em mais de R$ 200 mil, piscina com sistema de cromoterapia, adega climatizada para mais de 500 rótulos e acabamentos em pedra natural e madeira de alta durabilidade.

Legenda: Andar térreo da mansão, com mais de 400 m², tem sala com três ambientes Foto: Reprodução/Youtube

A residência ainda conta com academia, garagem com capacidade para até dez carros e uma usina fotovoltaica própria, garantindo energia para toda a casa.

Situada em um condomínio exclusivo com apenas 56 residências de alto padrão, a mansão oferece frente para o mar, duas praias preservadas, marina privada e um campo de golfe de nove buracos. Cerca de 250 mil m² de vegetação nativa completam o espaço, garantindo privacidade e contato direto com a natureza.

“Quem adquirir este imóvel não compra apenas uma casa, mas um estilo de vida que une exclusividade, lazer e proximidade com o mar em um dos endereços mais prestigiados do Brasil”, destaca o corretor nas imagens.