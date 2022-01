Com aparição de Neymar, Casimiro bate recorde da Twitch BR geral com 530 mil em live

Com a aparição de Neymar na live, conforme o portal The Enemy, Casimiro, sensação da Twitch TV, bateu seu recorde de espectadores no portal, tendo cerca de 430 mil pessoas acompanhando o início da série original da Netflix, "Neymar, o Caos Perfeito", em uma live apelidada de #Cazeflix. A transmissão, que ainda segue online, agora já registra 530 mil espectadores.

Isso porque, com a ansiedade pela estreia da série, prevista para lançar somente amanhã (25), Casimiro apelou ao jogador e à Netflix para conseguir acesso antecipado ao primeiro episódio do documentário em sua live desta segunda-feira (24).

Legenda: Casimiro registra mais de 530 mil espectadores em live. Foto: Reprodução.

Casimiro, que ganhou o prêmio Personalidade do Ano no Prêmio eSports Brasil em 2021, recebeu a permissão da Netflix para poder transmitir em seu perfil e ainda contou com a presença do jogador do PSG, que se disponibilizou para falar sobre a série.

RECORD PESSOAL

Segundo o The Enemy, o número supera o recorde de Gaules, streamer e parceiro do Omelete, que em 2020 alcançou 393 mil espectadores simultâneos em meio a derrota da MIBR na final da BLAST Premier Spring. Esse era o recorde de uma transmissão individual sem contar campeonatos.

Além disso, o portal detalha que o recorde da Twitch BR geral era de bak. O jogador de Free Fire emulador do Fluxo chegou a atingir 511 mil espectadores ao promover um campeonato beneficente em 2021.