Em live, Casimiro faz Pix de R$ 5 mil para vendedor de lanches de Curitiba, que partilha lucro

Durante uma 'live' realizada na noite desta terça-feira (18), o YouTuber e influencer Casimiro fez um Pix de R$ 5 mil para vendedor de lanches de Curitiba, que acompanhava a transmissão. As informações são do G1.

Enquanto o carioca comentava o BBB22, Marcos Adriano dos Santos, fã assíduo do reality e dono da Barraca do Marcão, pediu para que Casimiro explicasse como seria a prova do líder, porque ele estava trabalhando.

“Entre tantos comentários, eu vi um de um cara falando que estava no comércio dele e pedindo para que eu explicasse do que se tratava a prova. Eu entrei no perfil e vi que se chamava 'Barraca do Marcão' [...] Eu pedi o Instagram dele e assim que eu entrei lá, vi que era um trabalhador, que o cara tava 'trampando', correndo atrás do dele. Eu perguntei até que horas ele ficava aberto e ele disse que até 1h30 da manhã", afirmou Casimiro.

Depois disso, o influenciador disse que teve a ideia de fazer o Pix ajudar o Marcão e proporcionar algum tipo de divertimento aos seguidores.

“Acabei de executar um Pix pro Marcão de 5k e quem chegar lá e falar que veio pelo Casimiro, vai comer de graça. Só hoje, hein? O que sobrar é do Marcão. Mas tem que ir agora”, anunciou Casemiro durante a live.

Legenda: Barraca de Marcão ficou cheia de clientes após live de Casemiro Foto: Arquivo Pessoal

Estoque foi todo vendido

A resposta, segundo Marcão, veio em menos de cinco minutos, quando os primeiros seguidores de Casimiro começaram a aparecer.

“Acabou tudo. Fez muita diferença na venda da semana, não só da noite. Tirei mais ou menos metade do que eu vendo numa semana. Foram 120 lanches e para 30 eu dei vouchers”, contou o vendedor de lanches.

Com o dinheiro, Marcão deu parte do valor para cada um dos seus funcionários."Trabalhamos em três, eu e mais dois amigos. Dei R$ 500 para cada um, por gratidão, por eles estarem comigo há tanto tempo e por eles merecerem".