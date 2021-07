Cícero Chaves, filho de Chico Anysio, sofreu mal súbito, desmaiou e morreu, dizem amigos

O produtor fonográfico Cícero Chaves, 39, filho de Chico Anysio e da ex-frenética Regina Chaves, morreu neste domingo (4). Amigos contam que ele teve um mal súbito, desmaiou e morreu.

Cícero teria chegado às 2h da manhã em casa. Pediu comida, por delivery, e desceu para atender o entregador. Estava conversando com o porteiro e, às 3h, teve um mal súbito, desmaiou e morreu.

Ainda no domingo, familiares e amigos participaram do velório no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

Despedidas

Alcione Mazzeo, ex-mulher de Chico Anísio, declarou em rede social que ficou assustada com a morte do produtor musical.

"A vida é mesmo um sopro, uma hora estamos aqui e de repente, podemos já não estar mais. Que passemos a dar mais valor a quem nos rodeia, amar mais, cuidar, brigar menos, fazer menos questão de coisas bobas e dar mais atenção aos detalhes que realmente importam: um olhar, um sorriso, um abraço", escreveu. O ator Nizo Neto, irmão de Cícero, também fez uma postagem no Instagram. "Cícero sempre foi um irmão querido, extremamente carinhoso e talentoso e que vai deixar um buraco enorme em nossos corações, mas que vai sempre tem um lugarzinho pra ele. Vá com Deus, meu irmão!", escreveu Nizo. Veja imagens de Cícero Chaves com Chico Anysio: Legenda: Cícero guardava memórias de momentos com o pai em rede social Foto: Reprodução/Facebook Legenda: Cícero guardava memórias de momentos com o pai em rede social Foto: Reprodução/Facebook Legenda: Cícero Chaves com irmãos em viagem para Disney Foto: Reprodução/Facebook Legenda: Cícero Chaves na adolescência Foto: Reprodução/Facebook Legenda: Cícero Chaves ao lado do irmão Bruno Mazzeo Foto: Cícero Chaves ao lado do irmão Bruno Mazzeo