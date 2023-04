Celso Portiolli evitou falar de câncer com Silvio Santos: 'torci para ele não ficar sabendo'

Celso Portiolli (55) surrprendeu os fãs ao revelar um assunto particular. O apresentador declarou que preferiu não falar sobre o seu diagnóstico de câncer para Silvio Santos (92). À frente do Domingo Legal, o famoso explicou as razões da escolha durante entrevista para o R7.

“Eu não falei com ele. Eu fiquei torcendo para ele não ficar sabendo”, detalhou. Portiolli evitou dar a notícia de que estava com câncer na bexiga, mas o assunto chegou aos ouvidos do dono da SBT. Ele ainda comentou acerca da decisão.

“Por que vai ficar preocupado com isso, né? Eu não queria que ele ficasse preocupado. Eu Queria que ele ficasse mais tranquilo. A notícia chega pela mídia, e chega toda distorcida. As pessoas exageram muito. Primeiro, eu queria que não chegasse e, quando chegou, chegou porque eu falei com a filha dele”, disse.

Portiolli falou do câncer

Publicamente, o apresentador divulgou o diagnóstico de câncer em dezembro de 2021. Ele realizou procedimento para retirar o pólipo (tecido que cresce de forma anormal) e fez tratamento de imunoterapia. Ainda durante a entrevdista, Portiolli contou como foi receber a notícia da doença:

“O que dá medo primeiro é a palavra 'câncer'. Quando fala 'câncer, você já fica com medo. Fiquei um pouco sem chão. Mas é bom levar um susto assim, para você dar mais valor à vida, mais valor às coisas, se apegar mais a Deus, né? Ter uma intimidade maior com Deus, amplificar sua fé. Mas que assusta, assusta. Quem fala que não, é mentira”, comentou.